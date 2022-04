Louise Sigouin au temps des trolls

Quatre participants de la série Si on s’aimait gardent une dent contre la sexologue Louise Sigouin.

C’est ce que révélait, samedi dernier, Le Devoir, qui se spécialise souvent dans de « grandes enquêtes » sur de « petits scandales ». Sur la foi des récriminations de quatre personnes ayant participé à l’une ou l’autre des trois saisons du docu-réalité diffusé à TVA, Le Devoir a fait la manchette de sa première page et consacré une autre page entière à cette « affaire » sur laquelle se pencherait actuellement l’Ordre des sexologues du Québec.

Ces quatre malheureux aspirants à l’amour estiment que la sexologue Louise Sigouin « a failli à ses obligations déontologiques pour faire de la bonne télé ».

J’avais d’abord ignoré la série Si on s’aimait pour finir par la suivre assidûment la saison dernière. C’est, en effet, de la très bonne télévision. J’en suis vite devenu accro. Ce sont des amis qui m’avaient incité à regarder la série. Ils ne tarissaient pas d’éloges sur le concept et sur la sexologue Louise Sigouin. « La série, m’assuraient-ils, les éclaire sur leur comportement amoureux et sur leur relation conjugale ». Si quelqu’un a besoin d’être éclairé sur sa relation conjugale, c’est bien moi !

SOUS L’ŒIL DE LA CAMÉRA

C’est ainsi que la saison dernière, j’ai suivi fidèlement les personnes ayant accepté par contrat avec la société de production Duo, que la caméra les escorte vers une vie de couple éventuelle, tout en étant guidées presque pas à pas par la sexologue Louise Sigouin.

Comme je l’ai mentionné, l’hiver dernier, dans une chronique consacrée à la série, je me serais volontiers passé des commentaires souvent intempestifs et presque toujours inutiles du couple Émily Bégin et Lemay-Thivierge. Par contre, les propos de Louise Sigouin m’ont toujours paru sages et mesurés. À aucun moment, je n’ai eu l’impression qu’elle abusait de son pouvoir ou s’ingéniait à faire mal paraître les participants.

S’il est exact que l’Ordre des sexologues a fait saisir les images d’une saison entière pour les scruter à la loupe, je n’ai aucun doute qu’on trouvera à redire. Les ordres professionnels ne sont pas très tolérants avec leurs membres qui sortent du rang et deviennent des vedettes. Leurs collègues encore moins.

La célèbre sexologue américaine Ruth Westheimer, mieux connue sous le diminutif de « Dr Ruth », a encore des millions d’admirateurs, mais ils sont très peu nombreux parmi les membres de sa profession. Dans les années 1956-1965, le psychanalyste d’origine française Théo Chentrier, vedette de l’émission Psychologie de la vie quotidienne à Radio-Canada, ne ménageait pas ses auditeurs et ses auditrices. Ses collègues prenaient prétexte de sa voix bourrue pour prétendre qu’il manquait d’empathie.

LES PROIES DE TROLLS

Le contrat de Duo Productions avec ceux qui participent à la série Si on s’aimait leur interdirait « d’exprimer leur version des faits sur les réseaux sociaux ». Il faudrait aller beaucoup plus loin. Le contrat devrait aussi interdire aux participants de parcourir les réseaux sociaux durant toute la durée de la série, car c’est précisément le type d’émission contre lequel se déchaînent les trolls.

Ceux qui participent à des émissions de téléréalité comme Si on s’aimait ou comme 5 gars pour moi, la nouvelle série de téléréalité qui commençait hier soir à l’écran de TVA, doivent savoir qu’ils seront les proies privilégiées des innombrables trolls qui polluent les réseaux sociaux. Contre ces têtes brûlées, l’Ordre des sexologues ni personne ne peuvent rien.