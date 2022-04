Marie-Victorin : toute une claque pour le PQ

Je sais qu’on a annoncé la mort du PQ plus souvent que le retour de Beau Dommage, mais il faut se rendre à l’évidence...

Si, avec un candidat aussi sympathique et compétent que Pierre Nantel, et tout ce que nous avons appris ces derniers jours sur le cafouillage monumental du système de santé dans ce qu’il est convenu d’appeler « L’affaire du CHSLD Herron », le PQ n’a pas été capable de pousser la rondelle dans le but caquiste, le moment est peut-être venu d’envoyer les faire-part, de remplir le réservoir d’eau de la cafetière et de commander des sandwichs pas de croûte.

CONTINUEZ, MONSIEUR LEGAULT !

À quoi sert une élection partielle ?

À envoyer un message au gouvernement en place.

Lui donner une petite tape sur le museau pour le ramener à l’ordre.

« On vous aime beaucoup, mais là, faites attention ! Sinon, si vous continuez à nous tenir pour acquis, ce qui se passe ce soir dans la circonscription X risque de se répéter aux prochaines élections générales... »

Or, les électeurs de Marie-Victorin n’ont même pas profité de l’occasion qui s’est présentée à eux pour lancer ce petit message d’avertissement à François Legault !

Au contraire, ils lui ont dit : « Continuez, on est derrière vous ! »

Malgré le départ, dans un nuage de goudron et de plumes, des ministres Danielle McCann et Marguerite Blais. Le méli-mélo du tramway de Québec. Le cha-cha-cha du troisième lien.

La transformation des points de presse sur la situation sanitaire en publicité partisane.

Le refus obstiné d’appliquer la loi 101 aux cégeps, même si de plus en plus d’experts le réclament. La bureaucratie qui ne cesse de grossir (six nouveaux sous-ministres dans le système de santé en quatre ans). Le manque de transparence du gouvernement.

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon qui en mène large.

Et la difficulté de notre premier ministre d’accepter la critique, et sa propension à croire — et à dire — que seuls les électeurs caquistes sont « de vrais Québécois ».

Ben coudonc.

LEGAULT, L’EXORCISTE

La victoire de la CAQ est d’autant plus surprenante que madame Shirley Dorismond était, encore tout récemment, une ardente défenderesse du concept de « racisme systémique » — concept que monsieur Legault refuse systématiquement de reconnaître.

À moins que ce retournement spectaculaire soit justement vu comme un tour de force de la part de François Legault, la preuve de son extraordinaire pouvoir de conviction.

Un peu comme Justin Trudeau qui a réussi, d’un coup de baguette magique, à transformer l’un des plus fervents militants écologistes en Capitaine Pétrole, prêt à pomper un milliard de barils en pleine mer !

Les électeurs de Marie-Victorin se disent peut-être que si monsieur Legault a réussi ce petit miracle (« Racisme systémique, sors de ce corps ! »), qui sait ce qu’il pourra faire...

LE PCQ DÉPASSE LE PLQ

Si le PQ a reçu une méchante claque, ce n’est pas vraiment mieux pour le Parti libéral de Dominique Anglade, qui a obtenu moins de vote qu’Anne « Le vaccin c’est une marde de chez marde » Casabonne.

C’est Éric Duhaime qui va chanter en prenant sa douche avec ses parents...