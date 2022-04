Mario Pelchat reporte sa rentrée montréalaise

La sixième vague de la pandémie frappe le milieu artistique québécois. Dernier en lice, le chanteur Mario Pelchat a dû annuler un total de cinq spectacles parce qu’il a attrapé la COVID.

Après l’annulation des représentations de son spectacle Comme au premier rendez-vous des 8, 9 et 10 avril à Québec, il a annoncé mardi qu’il devait reporter les deux spectacles de sa rentrée montréalaise prévue ce vendredi.

« J’étais à terre au moment où j’ai testé positif, explique-t-il. J’étais très déçu quand j’ai dû l’annoncer à mes équipes. Tout le monde est solidaire. J’appréhendais la réaction du public, mais je n’ai eu que de bons commentaires. »

C’est la première fois qu’il doit annuler cinq spectacles consécutifs en 40 ans de carrière.

Toux, congestion nasale, étourdissements... c’est mardi qu’il a dû prendre la difficile décision d’annuler sa grande première montréalaise.

« Pour monter sur scène et faire un spectacle, il faut être complètement en forme, dit-il. Je ne peux pas arriver et donner en dessous que ce que j’ai l’habitude de donner. Je suis très exigeant envers moi-même. Je suis aussi triste pour les musiciens aussi qui ont été privés de leur métier pendant deux ans et qui doivent encore arrêter. » Il sera de retour sur scène à Sherbrooke le 29 avril.

Difficile reprise

Depuis un mois, une dizaine d’humoristes et chanteurs ont dû annuler ou reporter leurs spectacles parce qu’ils ont contracté le virus.

La semaine dernière, le chanteur Patrice Michaud a annoncé le report de onze spectacles après avoir eu une laryngite et attrapé la COVID. Il en a été de même récemment après que des membres de son groupe ont été déclarés positifs à la COVID.

Même scénario pour la chanteuse Roxane Bruneau, aussi contrainte au report d’une série de spectacles.

« Ce n’est pas facile la reprise, il y a tellement de choses à vérifier pour s’assurer que les équipes, les artistes, techniciens et les gens dans les salles sont en sécurité », explique Sébastien G. Côté, directeur principal Division Spectacles chez Musicor Spectacles.

Lorsqu’un cas de COVID se présente au sein d’une équipe, c’est la prudence qui gouverne le processus décisionnel des producteurs. Celui-ci doit valider avec les salles de spectacles la façon d’opérer les reports, trouver les meilleures dates possible, l’annoncer aux équipes puis aux détenteurs de billets.

Humoristes

Les humoristes ne sont pas épargnés. Simon Delisle a dû reporter au 12 avril la première montréalaise de son spectacle Invincible prévue le 6 avril.

« J’ai pris cela très mal quand j’ai su que je testais positif. La vie m’a envoyé une autre de ses balles courbes, ce n’est pas ma première. J’étais en ciboulot, mais que veux-tu, ça arrive à beaucoup de monde. »

Pour certains humoristes, l’annonce des annulations ou des reports de spectacles et de l’infection à la COVID-19 vient avec son lot d’insultes, de messages haineux et même de menaces sur les réseaux sociaux. Ce fut le cas pour Mike Ward qui a annoncé devoir reporter des spectacles pour cause COVID la semaine dernière. Diabétique, l’humoriste a toujours pris soin de se tester et de tester ses invités avant les enregistrements de son émission Sous écoute. Rétabli, il devrait être de retour sur scène jeudi à Saint-Jérôme.

Spectacles annulés ou reportés

Mario Pelchat a dû reporter les représentations de Comme au premier rendez-vous des 8, 9 et 10 avril au Théâtre Capitole de Québec au 11 et 12 octobre et au 29 janvier. La grande première, prévue au Théâtre Saint-Denis à Montréal les 15 et 16 avril, a été reportée au 16 et 17 septembre 2022. Les billets seront honorés pour ces nouvelles dates.

Plusieurs humoristes ont été infectés à la COVID-19 au cours des dernières semaines. Ce fut le cas d’Arnaud Soly, Simon Delisle, Pierre-Yves Roy-Desmarais (qui est de retour sur scène le 12 avril à Brossard).

Guy Nantel qui a dû reporter ses spectacles du 8 avril à Repentigny et du 9 avril à Papineauville au 21 avril et au 22 octobre. Il sera de retour sur scène à Magog le 11 juin prochain.

Mike Ward a reporté ses spectacles à la Salle Albert-Rousseau à Québec. Celui du 8 avril, 19 h, a été reporté au 1er août, à 20 h, et celui de 21 h 30 au 2 août prochain. Le spectacle du 9 avril à 16 h se voit être reporté au 31 juillet, 16 h, et celui du 9 avril 20 h au 31 juillet, à 20 h. Le spectacle du 10 avril prévu à l’Auditorium de l’école secondaire de Matane est aussi reporté, soit au 22 avril.

La chanteuse Roxane Bruneau a dû repousser ses spectacles de Trois-Rivières, Joliette, Saint-Jérôme et Matane. Elle remontera sur scène le 29 avril à Montmagny.

Patrice Michaud, Ariane Roy et Dominique Fils-Aimé ont aussi dû annuler des spectacles pour cause de maladie.

Mika a reporté ses trois concerts prévus au Québec les 7, 9 et 11 avril au 27 avril, 25 avril et 28 avril. On ignore si le chanteur était atteint de la COVID-19.