Nouvelle mouture du 3e lien: Lehouillier satisfait, Marchand fort discret

À la sortie d’une rencontre avec le ministre Bonnardel portant la nouvelle mouture du troisième lien, les maires de Québec et de Lévis se sont montrés relativement discrets même si Gilles Lehouillier n’a pas réussi à cacher sa satisfaction.

«On nous a présenté un projet intéressant. On va laisser au gouvernement le soin de l’annoncer. La seule chose que je peux vous confirmer est qu’il y aura un tunnel entre les deux rives», s’est exprimé le maire de Lévis, mardi midi, à la sortie de cette rencontre de près d’une heure.

Photo Stevens LeBlanc

Assurant qu’il «a aimé ce (qu’il) a vu», M. Lehouillier a parlé d’un «magnifique projet (qui permettra) d’éliminer définitivement le fameux fer à cheval entre les deux rives». Il a confirmé qu’il y aura «définitivement» de la place pour le transport en commun à l’intérieur du mégaprojet en vue de «réunir les deux centres-villes en 10-15 minutes».

Ce dernier a confirmé qu’il sera présent à l’annonce gouvernementale du mégaprojet prévue ce jeudi après-midi. Selon nos informations, l’annonce pourrait avoir lieu à Lévis.

Délicatesse

Moins volubile, Bruno Marchand a répété vouloir faire preuve de «délicatesse» en laissant le ministre des Transports, François Bonnardel, procéder à son annonce jeudi avant de la commenter. Le maire de Québec n’a pas voulu dire si son opinion sur le 3e lien a évolué depuis qu’il a pris connaissance de la nouvelle mouture. On ne sait pas encore si M. Marchand de Québec sera présent à l’annonce de jeudi.

Samedi, le Journal révélait que le gouvernement Legault a opté pour un projet de 3e lien plus modeste que celui annoncé auparavant. La version à deux étages serait abandonnée. Il y aurait également une voie de moins que les six prévues initialement et on procéderait par «gestion dynamique des voies» en fonction des heures de pointe et des heures permises pour le trafic lourd