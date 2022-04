Plus de 75 000 doses de GHB saisies lors d'une opération policière

Des dizaines de milliers de comprimés de métamphétamines et plus de 375 litres de GHB, mieux connu sous le nom de la «drogue du viol», ont été saisis lors d'une vaste opération menée par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

Au total, les policiers ont procédé à huit arrestations et à une dizaine de perquisitions dans les villes de Longueuil, Brossard, Montréal, Mascouche et Sherrington.

Sept hommes de 22 à 55 ans et une femme de 22 ans devaient être interrogés par les enquêteurs. Le groupe fait face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de complot.

Ces saisies s’inscrivent dans le cadre du projet «Mammouth», une opération d'envergure menée par le SPAL et plusieurs autres corps policiers qui vise à démanteler un vaste réseau de distribution de stupéfiants à grande échelle.

La quantité de GHB saisie par les autorités représente environ 75 000 doses. Une arme de calibre 12 tronçonnée a aussi été trouvée par les autorités.

Le SPAL a indiqué que de plus amples détails sur la saisie seront dévoilés ultérieurement.