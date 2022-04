Quoi faire quand ton parent dépérit sous tes yeux?

Je sais que je suis en retard pour vous écrire sur la situation de ma vieille cousine qui vit en CHSLD, mais je tenais quand même à témoigner des conséquences des mesures--- ultra-sévères imposées dans ces lieux à partir du moment où ils furent touchés par l’hécatombe dont on a tous été témoins.

Je lui rendais visite régulièrement avant l’arrivée de la COVID‐19---, et cette femme de 94 ans, bien que fragile de santé, était vive et enjouée à chacune de mes venues, en plus d’être le boute-en-train des lieux au salon, ainsi que la confidente attitrée d’une autre résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer, à qui elle rendait visite quotidiennement, au grand bonheur des préposées.

Ce CHSLD fut bien sûr touché par la première vague du virus, mais beaucoup moins que d’autres. Sauf que par la suite, les mêmes mesures strictes furent appliquées indifféremment, là comme partout ailleurs. Ce qui fait que je n’ai pas pu visiter ma tante, qu’elle n’a pas pu divertir ses amis du CHSLD, pas plus qu’elle n’a pu prendre soin de l’amie qu’elle visitait quotidiennement avant.

Aujourd’hui, Louise, ma tante est une petite vieille qui tremble, qui doit se déplacer en fauteuil roulant, et qui en perd des bouts quand je tente de converser avec elle. Son amie Alzheimer a complètement basculé dans un autre monde et vit recroquevillée dans son lit, et plusieurs de ses amis du salon ont quitté cette terre.

Quand je lis que le remède imposé en CHSLD pour cause de COVID a probablement été pire que le mal dans bien des cas, je ne puis qu’ajouter ma voix à cette affirmation. Quand je lis qu’un chercheur au Centre d’excellence sur le vieillissement du Québec affirme : « Maintenant que les dommages collatéraux sont clairs, démontrés et chiffrés, la Santé publique ne peut plus appliquer la même recette aveuglément. Les résidents des milieux de soins de longue durée méritent mieux ».

Tout le monde le sait que l’isolement, ça tue. Ça a certainement tué certaines personnes âgées plus vite que prévu, mais ça en tue d’autres à petit feu, comme c’est le cas de ma tante qui ne se remet pas des traumatismes que ça lui a causés. Mais pourquoi me plaindre, direz-vous ? Après tout, ça n’est qu’une vieille qui serait morte pareil, puisque c’est vers ça qu’elle s’en allait.

Une proche aidante frustrée

Quoi ajouter à votre mot ? Sinon que vous touchez une réalité qui en a frappé plusieurs au cours des deux dernières années et qui nous a fait prendre conscience à quel point nos aînés étaient considérés comme des quantités négligeables. Peut-être pas clairement dans la pensée des décideurs, mais certainement dans les faits, et surtout dans les organigrammes du Ministère, dont la pensée de base est résolument hospitalo-centriste.