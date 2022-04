Rodley Pitt crève l’écran dans «Manuel de la vie sauvage»

Le comédien Rodley Pitt se révèle aux téléspectateurs en défendant son rôle le plus important en carrière dans la série «Manuel de la vie sauvage».

Dans cette fiction adaptée de la pièce du même nom de Jean-Philippe Baril Guérard, il campe un génie dépressif, hyper sensible et manquant cruellement de confiance en lui.

C’est, à ce jour, sa partition la plus généreuse à titre d’interprète, lui qui a obtenu son diplôme de l’École nationale de théâtre du Canada en 2017. On l’a vu ces dernières années dans «Hubert et Fanny», «Épidémie» et, plus récemment, dans «Lou et Sophie».

PHOTO COURTOISIE

Mais la série produite par KOTV permet de le faire connaître davantage, tant son personnage passe par toute la gamme des émotions. Dans le roman, Laurent était un personnage périphérique et dans la série on lui a donné plus d’ampleur.

«C’est mon plus grand rôle. Au niveau de l’importance de ce que le personnage vit, des enjeux», a dit Rodley en entrevue avec l’Agence QMI, soulignant qu’il a eu l’occasion de s’investir tôt dans le projet, participant même aux auditions qu'on faisait passer à ceux qui allaient lui donner la réplique.

«Quand j’ai vu la description du personnage, oui c’était dans mes cordes, mais je me suis dit que c’était écrit pour moi. Avec Laurent, il y a de la profondeur, de l’humanité, de la drôlerie aussi. Je suis tombé en amour avec lui.»

Laurent est le cerveau de la jeune pousse Huldu, celui qui peut mettre en application les idées de grandeur et les ambitions de ses associés Kevin (Antoine Pilon) et Ève (Virginie Ranger-Beauregard). L’entreprise a créé un robot conversationnel permettant de jaser avec nos proches décédés, ceci en récupérant leurs traces numériques.

«Laurent, c’est vraiment un petit poisson rouge par rapport aux deux autres, qui sont des requins, des carriéristes. Il ne nage pas aussi vite. Il mange des coups, mais tout ce qu’il veut, c’est sa petite maison, sa famille», a dit Rodley.

Au niveau des enjeux éthiques soulevés dans la série, Laurent dénonce des trucs qui n’ont pas d’allure et le comédien se reconnait là-dedans. «Laurent, ça le heurte. J’aurais tendance, comme lui, à dire: "c’est assez!"»

Laurent, qui n’a pas un sou et qui ne réussira vraisemblablement pas à vendre ses parts dans Huldu pour financer l’achat de la maison qu’il souhaite pour lui et sa blonde enceinte, pète les plombs quand cette dernière, Élisabeth (Kim Despatie), lui annonce que ses parents vont les endosser pour leur prêt hypothécaire.

Après leur prise de bec, elle perd les eaux et accouche prématurément. Tout ça se déroule alors qu’une importante fuite de données perturbe les activités de Huldu, en pleine nuit, en raison d’une brèche dans un serveur. Les données de 200 000 utilisateurs sont alors menacées et certaines sont même balancées sur les réseaux sociaux.

Bref, Laurent vit des moments difficiles dans l’épisode présenté ce mercredi, à 20 h, à Séries Plus. Disons que c’est une très mauvaise journée pour lui et pour ses proches.

Rodley, dont le père est Haïtien d'origine et la mère est Québécoise, a assurément gagné en confiance sur le plateau de «Manuel de la vie sauvage», lequel était piloté par le réalisateur Christian Laurence. Son but est de durer dans le métier qu’il a choisi.

«Je veux travailler et vivre de mon art, ça implique de faire de la télé, du théâtre, du cinéma, du doublable, de la surimpression, etc. Petit à petit, le chemin se fait, et je me laisse surprendre par ce qui s’en vient.»