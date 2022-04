Stephen Curry en action cette fin de semaine?

Même si rien n’est garanti, le retour au jeu de la vedette des Warriors de Golden State Stephen Curry pourrait avoir lieu samedi, à l’occasion du premier match de la série contre les Nuggets de Denver.

Le célèbre joueur de la NBA a disputé sa plus récente rencontre le 16 mars, une entorse ligamentaire et une contusion osseuse au pied gauche l’ayant tenu à l’écart pour les 12 derniers affrontements du calendrier régulier. Mardi, l’organisation californienne a précisé que l’athlète concerné poursuit sa progression vers un retour à la compétition. Elle a mentionné qu’il avait amorcé ses activités sur le court la semaine passée, ce qui inclut des tirs au panier et des courses.

Toujours d’après les Warriors, Curry pourrait prendre part aux entraînements de l’équipe cette semaine. Cependant, ils ne peuvent indiquer le moment exact de sa présence dans un match ou certifier sa participation au premier duel éliminatoire.

«Ce sera réellement une problématique qu’on va gérer quotidiennement, dans la semaine qui s’en vient. On en saura beaucoup plus après les premiers jours de son retour à l’entraînement», avait spécifié au réseau ESPN l’instructeur-chef Steve Kerr, lundi.

Curry a totalisé en moyenne par joute 25,5 points au cours de la campagne.