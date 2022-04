Un 3e lien à deux tubes pour diminuer les coûts

La version révisée du troisième lien entre Québec et Lévis comprendra deux tubes au lieu d’un seul, unique et gigantesque tube, qui impliquait de concevoir le plus gros tunnelier au monde.

En misant sur un concept bitube, le gouvernement Legault espère diminuer l’ampleur de la facture qui, selon le projet présenté en mai 2021, se chiffrait entre 7 et 10 G$.

La CAQ proposait alors de creuser un immense monotube à deux étages de 19,4 m de diamètre sous le fleuve Saint-Laurent, sur une distance de 8,3 km.

Cette version venait avec son lot de défis sur les plans de l’ingénierie et de la construction, ce qui expliquait en partie le coût très élevé du projet.

Moins de voies

Selon les informations qu’a pu confirmer notre Bureau parlementaire, on retrouverait, dans la version «ajustée» du projet, qui sera dévoilé ce jeudi, au moins deux voies dans chaque tube, dont le diamètre serait moins important. Comme le rapportait Le Journal samedi, Québec utiliserait la gestion dynamique des voies pour gérer la circulation pendant les heures de pointe. Il reste à voir quelles voies seront réservées au transport en commun et quand.

L’emplacement du tunnel ne devrait pas changer: il serait toujours question de relier le centre-ville de Québec à celui de Lévis, où des travaux préparatoires débuteront dans les prochains mois.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, doit aussi annoncer si la bretelle du tunnel qui devait déboucher dans le quartier Saint-Roch (pour permettre aux autobus de sortir près de l’îlot Fleurie, puis aux automobilistes de rejoindre l’autoroute Dufferin-Montmorency) sera conservée, ou tout simplement éliminée.

Lehouillier satisfait, Marchand discret

À la sortie d’une rencontre avec le ministre Bonnardel portant sur la nouvelle mouture du projet, mardi, les maires de Québec et de Lévis se sont montrés relativement discrets même si Gilles Lehouillier n’a pas caché sa satisfaction.

Assurant qu’il «a aimé ce [qu’il] a vu», M. Lehouillier a confirmé qu’il y aura «définitivement» de la place pour le transport en commun à l’intérieur du mégaprojet en vue de «réunir les deux centres-villes en 10-15 minutes».

Ce dernier a confirmé qu’il sera présent à l’annonce gouvernementale prévue jeudi après-midi et qui, selon nos informations, pourrait avoir lieu à Lévis.

Moins volubile, le maire de Québec, Bruno Marchand, n’a pas voulu dire si son opinion sur le troisième lien a évolué depuis qu’il a pris connaissance de la nouvelle mouture, ni préciser s’il sera présent jeudi.

Ce qu’ils ont dit après avoir pris connaissance du nouveau concept:

«On nous a présenté un projet intéressant. On va laisser au gouvernement le soin de l’annoncer. La seule chose que je peux vous confirmer est qu’il y aura un tunnel entre les deux rives.»

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier

«La délicatesse, c'est de laisser le ministre présenter ce à quoi il travaille [...] Mon but, c'est de respecter le ministre.»

Le maire de Québec, Bruno Marchand

