VACHON, Eugène



À Verdun, le 8 avril 2022, à l'âge de, est décédé Monsieur Eugène Vachon, époux de feu Madame Lucille Parent.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Guylaine), Suzanne (Robert), Jean (Diane), ses petits-enfants Sonia, Alexandre, Gabrielle, Dominic, Christian et Patric, ainsi que leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille, sa soeur Marielle (Marcel), son frère Gérard (Shirley), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 19 avril 2022 de 13 heures à 20 heures au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le mardi 19 avril 2022 à 19h30 au Complexe LaSalle.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.