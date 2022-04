VALLÉE, Robert Jean



À Montréal, le 4 mai 2020, est décédé Robert Jean Vallée, à l'âge de 67 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle Dupont-Hébert, ses enfants Joëlle (Simon Vidal) et Kimberlay (Sébastien Desmarais), ses petits-enfants Maude, Justin, Alysandre et Nathael, ses parents Léopold Vallée et Flora Gardner, ses frères Richard, Jacques et Marc, belles-soeurs et beau-frère, son filleul Nicolas, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis à la salle Saint-Pierre du Mausolée Saint-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le samedi 23 avril 2022 de 10h à 15h. Suivra à 15h une cérémonie commémorative.