Gladu, Nicole



Au CHUM, le 27 mars 2022, à 17h54, est décédée Nicole Gladu, à l'âge de 76 ans.Nicole était la fille de feu Marcel Gladu, instituteur et de feu Jeannette Lamoureux. Nicole était aussi la soeur aînée de Marielle, décédée à l'adolescence, sa jeune soeur qu'elle avait tant aimée.Nicole laisse dans le deuil ses très proches et précieux amis qui l'ont aimée et aidée tout au cours de sa vie : Ginette Piché et Pierre Messier, avocats; Micheline Raymond, journaliste / négociatrice secteur télévision-cinéma et Jean L'Heureux, avocat / traducteur; Mathieu Piché-Messier et Natacha Lavoie, avocats ainsi que leurs enfants Vincent et Victoria; Christopher Shannon, entrepreneur et Suzanne Larue, infirmière; toutes les soeurs et frères Piché qui ont toujours été très près de Nicole. Également, outre quelques membres de sa famille Gladu et Lamoureux, plusieurs autres amis(es) et collègues de travail présents à différentes étapes de sa vie.Nicole a toujours été une femme brillante, belle et débordante d'entrain. Elle adorait les animaux, particulièrement tous ses chats qui ont fait partie de sa vie que ce soit, entre autres, Gitan, Fellini et le merveilleux Caramel. Peut-être était-ce parce qu'elle est née un sept août sous le signe du roi des félins, le Lion!Tous ceux et toutes celles qui l'ont connue se rappellent de son grand amour pour la vie et de sa soif de profiter intensément de chaque moment.Victime de la poliomyélite à l'âge de 4 ans, cette maladie dégénérative incurable ne fut pas un frein pour la concrétisation de ses rêves! Au contraire! Sa première grande victoire fut de pouvoir marcher à nouveau et d'aller de l'avant dans sa vie.Les séquelles de la polio ne l'ont pas empêchée de travailler comme journaliste, syndicaliste et administratrice. En effet, elle a commencé sa carrière de journaliste à Radio-Canada puis l'a poursuivie pendant plusieurs années au Montréal-Matin, notamment quelques années comme correspondante parlementaire à Québec. Ensuite direction New York où pendant les 4 premières années elle fut chargée des communications au service français de l'information des Nations Unies. Les quatre années suivantes, elle fut Directrice des communications à la Délégation du Québec.À son retour, elle a occupé divers postes pour le Gouvernement du Québec, et, parallèlement, elle a obtenu une Maîtrise en administration publique de l'ENAP.Toutefois, le syndrome post-polio ayant lentement commencé à se manifester pendant ses dernières années à New York, sa santé se détériorait petit à petit et son énergie décroissait ainsi que sa capacité respiratoire. Tranquillement, elle a entrepris sa dernière bataille héroïque, un long combat pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir.Elle s'est battue en cour et a contesté, avec monsieur Jean Truchon, la constitutionnalité de la disposition de la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir qui prévoyait que cette procédure ne pouvait être accordée qu'aux personnes dont la mort naturelle était " raisonnablement prévisible " !Elle s'est battue avec détermination et la victoire est arrivée le 11 septembre 2019, alors que la juge Christine Baudoin rendait son jugement et leur donnait raison.Malgré cette victoire, Nicole n'a pas eu recours à l'aide médicale à mourir. Son amour pour la vie a été plus fort que tout. Elle s'est battue pour avoir le droit de choisir sa fin de vie et aussi léguer ce choix à toutes les personnes dont l'existence sera devenue intolérable.Et elle a fait le choix de vivre chaque moment jusqu'à ce que son dernier souffle la quitte doucement et naturellement.Il sera possible d'offrir vos condoléances à ses proches le 22 avril 2022 de 15h à 21h ainsi que le 23 avril 2022 de 9h30 à 11h au cours duquel certains témoignages rendront un hommage à notre chère Nicole qui repose maintenant en paix.Urgel Bourgie / Athos3955, chemin Côte-de-LiesseSt-Laurent (Québec) H4N 2N6