GORDON, Georgette

(née Marchesseault)



À Montréal, le 5 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Georgette Marchesseault, épouse de feu Georges Gordon et grand-mère de feu Andréanne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Diane (Donald) et Donald (Diane), ses petits-enfants Karine, Mélanie, Marie-Ève (Jonathan) et Jonathan (Anabel), ses soeurs et frères: Denise (Maurice), Lucien, Raymond (Suzanne), Claire (Gilles), Claude, Claudette, Cécile (Pierre), Louise (Gilles) et Michel, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 avril 2022 de 13h à 16h, suivi des funérailles à 16h, au complexe funéraire