DI CESARE, Antonio "Tony"



À Terrebonne, le 7 avril 2022, est décédé Antonio Di Cesare, à l'âge de 74 ans.Précédé de sa fille Ginette et de son épouse Lorenza Frias, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Line), Caroline (Denis), Tania, Annie, Kelly et Jimmy (Mylène), ses treize petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 20 avril 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les cendres seront inhumées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.