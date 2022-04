7 incontournables de Broadway

Chaque année, le congé pascal donne des ailes aux Québécois, portant bon nombre d’entre eux jusqu’à New York et son artère culturelle par excellence, Broadway. Mais, devant l’abondance de l’offre, certains peinent à s’y retrouver. Quelle production choisir ? Suivez le guide.

Wicked

Photo courtoisie, Matthew Murphy

Difficile de résister à l’envie de « défier la gravité » avec Wicked, désormais célèbre antépisode du Magicien d’Oz explorant l’adolescence des sorcières Glinda et Elphaba. La proposition initiale est alléchante. Mais en plus, les spectateurs peuvent présentement y voir l’excellente Brittney Johnson, première artiste afrodescendante à incarner le rôle de Glinda, la sorcière du Nord. Bref, une occasion à saisir.

Beetlejuice

Photo courtoisie, Matthew Murphy

Plus besoin de dire son nom trois fois pour faire apparaître Beetlejuice en chair et en os ! Les fans de Tim Burton n’ont désormais qu’à passer par le Marquis Theatre pour retrouver le personnage de l’œuvre classique de Tim Burton dans l’adaptation scénique – et hautement musicale – qui vient tout juste de reprendre l’affiche, deux ans après avoir vu son élan freiné par la pandémie.

The Music Man

Photo courtoisie, Julieta Cervantes

Hugh Jackman et Sutton Foster réunis sur une même scène ? Voilà une proposition capable, à elle seule, de créer une ruée sans précédent vers le Winter Garden Theater. Les deux icônes du théâtre musical se donnent la réplique dans cette nouvelle incarnation du classique, récompensé à six reprises lors de la remise des prix Tony suivant sa création, dans les années 1950. Une valeur sûre, quoi !

Chicago

Photo courtoisie, Julieta Cervantes

L’histoire, on la connaît par cœur. Les chansons aussi. Mais on ne refuse jamais une occasion de revisiter Chicago et ses joyeuses meurtrières de la prison de Cook Country. Les fans de comédies musicales ont désormais un incitatif supplémentaire, car ce n’est nulle autre que Pamela Anderson qui incarne ces temps-ci Roxie Hart, personnage auquel avait notamment prêté ses traits Renée Zellwegger dans l’adaptation cinématographique de 2002.

Tina: The Tina Turner Musical

Photo courtoisie, Manuel Harlan

Après Donna Summer, Carole King, Cher et autres Gloria Estefan, c’est au tour de Tina Turner de voir sa vie et son parcours retracés sous forme de comédie musicale. Au programme : les hauts et les bas de la diva, prétextes évidents pour célébrer Proud Mary, The Best, Private Dancer, River Deep Mountain High et une quinzaine d’autres incontournables de son répertoire. Comment refuser ?

Moulin Rouge !

Photo courtoisie, Matthew Murphy

Christian et Satine font le saut de l’écran à la scène avec Moulin Rouge !, récompensé à 10 reprises lors des plus récents Tony Awards. Vous connaissez le film par cœur ? N’ayez crainte, le spectacle vous réserve tout de même quelques surprises. Car si l’intrigue demeure la même, la portion musicale a été grandement bonifiée par l’ajout de titres empruntés aux répertoires de Lady Gaga, Katy Perry, Adele, Britney Spears et Whitney Houston, pour ne nommer que celles-ci.

Hadestown

Photo courtoisie, Matthew Murphy

On croyait bien connaître le mythe grec d’Orphée et Eurydice... jusqu’à ce qu’il soit dépoussiéré grâce à Hadestown. Désormais transposé en Nouvelle-Orléans et généreusement saupoudré de rythmes jazz, funk et soul, il devient une comédie musicale par moments glauque, mais surtout enivrante et tout simplement irrésistible.

♦ Jusqu’au 30 avril, une preuve vaccinale est requise pour assister à un spectacle dans chacun des 41 théâtres de Broadway. Le port du masque y est également obligatoire en tout temps, sauf pour boire ou manger.