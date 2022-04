BELLEROSE, Marie-Jeanne



À Saint-Eustache, le 8 avril 2022, à l'âge de 95 ans est décédée Mme Marie-Jeanne Bellerose.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raymond (Sylvie), Pierrette et Mario (Lucie), ses petits-enfants : Cédric, Mathieu, Charles-Olivier, ses arrière-petits-enfants : Zackary et Mya, son frère Maurice (Lise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure.3150, CHEMIN D'OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934