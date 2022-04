POULIOT, Florent



Au CHSLD Vigi Deux-Montagnes, le 2 avril 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Florent Pouliot, époux de feu Mme Lise Prud'Homme.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Aline (feu François Pouliot), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.SAINT-EUSTACHE450-473-5934 |Les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi Deux-Montagnes pour les soins prodigués et l'attention apportée.