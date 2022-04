GALIPEAU (COLLIN), Liliane

De Ste-Thérèse, le 18 mars 2022, à l'âge de 87 ans, Liliane, une merveilleuse et formidable épouse depuis 47 ans de son adorable mari (Gilles Collin) et une mère exceptionnelle pour sa fille (Linda Renaud), nous a quittés pour aller rejoindre plusieurs autres êtres chers qu'elle a aimés...Cette grande dame allumée, enjouée, pleine de vie et d'humour a vu le jour le 15 mars 1935. Elle était la dernière d'une famille de 5 enfants - L'ont tous précédée: Père: Irénée Galipeau et Mère: Antonia Alarie, elle avait un frère; Gérard et trois soeurs; Pauline (Roger Robertson); Gabrielle (Jean-Raoul Cousineau) et Claire (George Racette). Elle laisse aussi des belles-soeurs; Liette (Ronald Malo), Janine (feu Noël Collin), leurs enfants et petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces.Elle fit une longue carrière à la Commission scolaire Ste-Croix dont, entre autres, secrétaire de Direction à la Polyvalente Paul-Émile Legault à Ville St-Laurent.Outre ses talents administratifs, elle fut aussi artiste-peintre, grande voyageuse, poète à ses heures et excellente cuisinière !Ayant habité durant 17 étés aux Iles-de-la-Madeleine et séjourné avec son tendre époux dans leur chalet du Lac Vert à St-Zénon (ZEC des Nymphes), cette grande amoureuse de la nature a su profiter et apprécier chaque moment de bonheur que la vie lui offrait et qu'elle partageait si affectueusement avec tous ceux qu'elle aimait et qui venaient la visiter ! Marches sur la plage, pêche à la truite et pédalo sur le lac ainsi que de longues baignades dans la mer qu'elle appréciait particulièrement ! Rien n'était laissé au hasard pour combler les besoins de chacun !Sa famille, ses amis (es) et ses anciens collègues de travail se souviendront de son sourire, de sa grande gentillesse et de son dévouement hors du commun ! Elle fut notre rayon de soleil à tous et nous manquera immensément !La famille recevra parents, amis(es) et connaissances vendredi, le 22 avril (14:00 à 17:00 et 19:00 à 22:00) ainsi que samedi, le 23 avril (9:00 à 10:30) à la :Une messe sera célébrée samedi le 23 avril à 11:00 à l'Église Ste-Thérèse d'Avila (Église Mère) située au 10 rue de l'Église à Ste-Thérèse.L'inhumation suivra au cimetière du même endroit à une date ultérieure.