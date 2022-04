DHAVERNAS, Vincent



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Vincent Dhavernas, qui nous a quittés le 20 février 2022 à l'âge de 65 ans.Il laisse dans le deuil son fils Jérémie, sa bru Anaïs et son petit-fils Raoul, sa soeur Marie-Claire (Pierre), ses frères Daniel (Isabelle) et Sébastien (Michèle), ainsi que ses neveux et nièces Monique, Eric Matthieu, Cécile, Juliette, Anne, Laure, Alexandre, Marc, Caroline et Gabrielle, ses filleuls Capucine et Henry, de même que de nombreux amis.On se souviendra de Vincent pour son amour profond des gens, de la musique et de la bonne bouffe, mais aussi pour son humour, sa curiosité et sa fidélité.La famille recevra les condoléances au salonle samedi 16 avril 2022 de 14h à 17h.Nous tenons à remercier l'ensemble du personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël pour leur travail incroyable, dont a bénéficié Vincent dans les dernières semaines de sa vie. Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Saint-Raphaël seraient appréciés.