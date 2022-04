Biden annonce une nouvelle aide militaire massive à l’Ukraine

Des véhicules blindés, de l’artillerie, des hélicoptères : Joe Biden a donné son feu vert mercredi à une nouvelle aide militaire massive à l’Ukraine, avec des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu’ici.

Lors d’un coup de fil mercredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le président américain lui a annoncé avoir débloqué une nouvelle tranche d’aide d’une valeur de 800 millions de dollars, selon un communiqué de la Maison-Blanche.

Ces nouvelles livraisons américaines comprendront certains des équipements «très efficaces que nous avons déjà livrés» à l’Ukraine, mais aussi «de nouvelles capacités», dont notamment «des systèmes d’artillerie» et des «véhicules de transport de troupes blindés», a précisé l’exécutif américain.

Le porte-parole du Pentagone John Kirby a publié une liste des équipements, précisant qu’ils proviennent des stocks de l’armée américaine et qu’ils sont tous disponibles immédiatement et seront livrés «dès que possible».

Il s’agit de 18 canons M777 Howitzer, des pièces d’artillerie de dernière génération utilisées encore récemment par l’armée américaine en Afghanistan, accompagné de 40 000 obus de 155 mm, de 10 radars anti-artillerie mobiles AN/TPQ36 et de deux radars antiaériens AN/MPQ64 «Sentinel».

Par ailleurs, cette nouvelle tranche comprend 300 drones «kamikazes» Switchblade, ainsi que 500 missiles Javelin et «des milliers d’autres systèmes antichars», auxquels s’ajoutent 200 véhicules blindés de transport de troupes M113 et 100 blindés légers Humvee, a indiqué M. Kirby.

Joe Biden a aussi donné son feu vert au transfert d’hélicoptères supplémentaires. Il s’agit de 11 hélicoptères Mi-17 de fabrication soviétique qui étaient destinés à l’armée afghane, avant qu’elle ne capitule devant les talibans.

Certains médias américains ont assuré que ces hélicoptères avaient été retirés de la liste après y avoir figuré, et la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a pris soin de noter que ces hésitations étaient dues à la partie ukrainienne et non à Washington.

«Pendant un moment, ils n’ont pas été très clairs sur leur désir de recevoir d’autres hélicoptères», a-t-elle déclaré à la presse. «Aujourd’hui, ils ont dit qu’ils les voulaient».

Donbass

C’est la première fois que l’administration Biden fournit de l’artillerie à l’Ukraine, a noté M. Kirby, expliquant que la bataille du Donbass sera différente de celle de Kyïv, car les forces russes sont moins dispersées qu’au début de l’invasion et que le terrain dans l’est du pays est différent.

«Cette partie de l’Ukraine ressemble un peu au Kansas, c’est un peu plus plat, un peu plus ouvert» que dans le nord, a-t-il expliqué. «C’est le genre d’endroit où on peut s’attendre à ce que les Russes utilisent des chars et de l’artillerie lourde pour atteindre leurs objectifs avant d’envoyer les soldats».

Kyïv a appelé la population de ces régions à fuir au plus vite, avant que l’armée russe ne lance un grand assaut pour le contrôle total du Donbass, que les troupes ukrainiennes et leurs ennemis séparatistes prorusses se partagent depuis 2014.

Au moment où l’armée russe est en passe de prendre le contrôle du port stratégique de Marioupol, sur la mer d’Azov, et risque d’étendre son offensive à partir de la mer Noire, la nouvelle tranche d’aide militaire de Washington comprend également des navires de défense côtière sans équipage, dont le nombre n’est pas précisé.

Ces «drones» flottants, dont l’US Navy commence juste à s’équiper, sont notamment conçus pour le dragage antimine, mais ils peuvent aussi être équipés de capteurs pour la surveillance maritime et sous-marine.

Les Etats-Unis avaient jusqu’ici rechigné à livrer les équipements lourds demandés par les Ukrainiens, faisant valoir que cela ne ferait qu’alimenter encore les tensions entre Washington et Moscou, avec le risque que les Américains soient considérés comme partie prenante à la guerre.

La Maison Blanche a toutefois semblé abandonner récemment la distinction qu’elle faisait entre la livraison d’équipements «défensifs», qu’elle autorisait, et «offensifs», qu’elle refusait au contraire de fournir.

Les Etats-Unis ont donné à l’Ukraine le plus gros de l’aide militaire internationale reçue par Kyïv depuis l’automne.

Le montant total de cette assistance militaire, avant l’annonce de mercredi, atteignait 2,4 milliards de dollars.

Des analystes estiment que le président russe Vladimir Poutine, embourbé face à la résistance acharnée des Ukrainiens, veut obtenir une victoire dans le Donbass avant le défilé militaire du 9 mai marquant sur la Place Rouge la victoire soviétique sur les nazis en 1945.