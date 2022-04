Black Lives Matter: odeurs de scandale

Né au sein de la communauté noire en 2013, le mouvement politique Black Lives Matter milite contre le racisme systémique aux États-Unis. Ses nombreux membres dénoncent la brutalité policière, le profilage et les inégalités du système judiciaire.

Plus exposé que jamais depuis la mort de George Floyd, le mouvement poursuit des objectifs nobles et les abus dénoncés sont bien réels.

Particularité de l’organisation, elle est décentralisée. Si chacune des organisations locales adhère aux principes et aux valeurs de l’organisation centrale, cette décentralisation entraîne parfois une confusion dans le message et les actions.

Cette semaine, Black Lives Matter attire l’attention des médias pour une bien mauvaise raison. Toutes les activités du mouvement sont financées, en tout ou en partie, par la Black Lives Matter Global Network Foundation. Fondation distincte du mouvement, elle n’en reçoit pas moins de généreuses contributions financières en raison de la popularité de la cause.

Le 4 avril dernier, le magazine New York dévoilait l’achat secret, par la fondation, d’une maison de six millions de dollars en Californie. Selon le journaliste Sean Campbell, tout a été fait pour brouiller les pistes autour de la transaction et de la gestion de la propriété.

Achat légal, mais maladroit

Si on ne relève rien d’illégal pour le moment, les critiques fusent et on se demande pourquoi l’achat de la propriété est entouré d’un tel mystère. De plus, une œuvre de charité jouissant d’exemptions fiscales n’aurait-elle pas avantage à démontrer plus de transparence?

On peut également s’interroger sur le jugement des gestionnaires qui investissent dans une propriété luxueuse alors que des chapitres locaux de Black Lives Matter souffrent de sous-financement.

Les gestionnaires interrogés répondent qu’ils souhaitaient en faire un centre de création pour soutenir des boursiers du Black Joy Creators Fellowship. Non seulement l’explication est-elle bancale – la maison est vide –, mais même des alliés de Black Lives Matter n’y croient pas.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’on s’interroge sur les finances de la fondation. Des médias aussi variés que CNN, le Washington Post ou le New York Post remettent en question l’honnêteté ou le manque de jugement des dirigeants. Cette transaction immobilière n’est pas la première qui ait provoqué des soupçons. Le New York Post y consacrait cet article en 2021.

Réputation entachée

Que la gestion de la fondation soit ou non problématique, que ses transactions soient ou non légales, ce sont des enjeux sur lesquels il faut faire la lumière. Par contre, le mal est déjà fait.

Non seulement les récentes révélations atténuent-elles la portée du travail des activistes, mais bien des alliés emportés dans la tourmente seront tentés de ne plus contribuer financièrement. Si ce scandale est déjà amplifié par les détracteurs du mouvement, le malaise est justifié et inquiétant.

Les plus grandes victimes du comportement de la fondation seront encore une fois, hélas, les activistes convaincus et ceux qu’on souhaitait aider au départ.