Bombardier a vendu un jet à la société-écran d’un oligarque russe

Bombardier a vendu en 2011 un luxueux jet privé à une société-écran contrôlée par Arkady Rotenberg, un oligarque milliardaire proche du président russe, Vladimir Poutine.

Lundi, le Consortium international des journalistes d’investigation a attiré l’attention sur des documents confidentiels qui ont été révélés à l’automne dans le cadre de la gigantesque fuite des Pandoras Papers.

L’un d’entre eux est un contrat conclu le 30 septembre 2011 entre Bombardier et Sentonan Investments, une entité établie aux îles Vierges britanniques dont le bénéficiaire ultime est M. Rotenberg. L’entente concerne la vente d’un avion Global Express XRS d’une valeur d’environ 45 millions $ US.

Le document est signé par Frank Ercolanese, qui était alors vice-président aux contrats au sein de la division d’avions d’affaires de Bombardier.

Arkady Rotenberg est un ami d’enfance et un confident de M. Poutine. Avec son frère Boris, il a fait fortune avec Stroygazmontazh, une entreprise de construction dans le secteur de l’énergie.

On savait déjà que plusieurs oligarques russes étaient propriétaires d’avions d’affaires construits par Bombardier et d’autres avionneurs comme Gulfstream, Boeing et Airbus. Mais jusqu’ici, aucun document prouvant que l’entreprise québécoise a traité avec une entité contrôlée par l’un d’entre eux n’avait été rendu public.

Il en a acheté un autre

Selon des registres publics, l’appareil Global Express XRS acquis par Arkady Rotenberg est redevenu la propriété de Bombardier en 2016. Depuis 2017, il appartient à une église de la Floride.

En 2019, des sanctions imposées par les États-Unis dans la foulée de l’invasion de la Crimée par la Russie ont forcé les frères Rotenberg à vendre deux autres de leurs jets privés : un Challenger 300 et un Global 5000 de Bombardier.

Selon une liste établie le mois dernier par Forbes, Arkady Rotenberg est propriétaire, depuis 2016, d’un autre avion Bombardier : un Global 6000 construit en 2015. Le magazine américain soutient qu’au moins cinq autres oligarques russes possèdent actuellement des jets Bombardier.

Activités suspendues

« Toutes les transactions contiennent des clauses de confidentialité que Bombardier doit respecter, a indiqué hier une porte-parole de l’entreprise, Anna Cristofaro. Nous ne pouvons divulguer aucune information sur la vente d’un avion, ni sur le fait que les parties traitent directement avec Bombardier ou non. »

Rappelons que le mois dernier, Bombardier a dit avoir « suspendu toutes ses activités avec ses clients russes, y compris toute forme d’assistance technique ».

« Prendre la décision de ne plus faire affaire en Russie n’est certainement pas facile, mais c’est la seule bonne décision », avait alors affirmé le PDG de Bombardier, Éric Martel, sur LinkedIn.

En décembre, Bombardier a livré le 1000e exemplaire de sa gamme d’avions Global, qui est entrée en service en 1999.

Qui est Arkady Rotenberg ?

Photo AFP

◆ Né en décembre 1951

◆ Ami d’enfance, confident et ancien partenaire de judo de Vladimir Poutine

◆ Cofondateur de la banque SMP avec son frère Boris et fondateur de l’entreprise de construction Stroygazmontazh

◆ Fortune personnelle selon Forbes : 2 G$ US