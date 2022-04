DURIVAGE, Lucien



De St-Édouard, le 8 avril, 2022 à l'âge de 96 ans, est décédé M. Lucien Durivage.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Immaculée Hogue (Jean) ainsi que ses nombreux neveux et nièces.Lucien est allé rejoindre ses parents Ulric Durivage et Léopoldine Guertin, ses soeurs et frères Alice (Eugène Gauthier), Bruno, Paul (Yolande Lécuyer), Angelina (Rolland Palin), Roch (Julianna Girard), Henri, Jacques (Solange Lécuyer), Clément (Thérèse Roland) et Réal.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le lundi 18 avril 2022 de 9h à 10h30, suivi des funérailles à 11h en l'église de St-Édouard.Un remerciement tout particulier au personnel du CLSC de St-Rémi et au personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.