Canadien: une rencontre à oublier

Le Canadien de Montréal a offert une rare performance peu inspirée sous le règne de Martin St-Louis, permettant aux Blue Jackets de l’emporter au compte de 5 à 1 et d’ainsi conserver leurs infimes chances de participer aux séries éliminatoires, mercredi à Columbus.

Un doublé de Jack Roslovic et un filet de Patrik Laine ont permis aux favoris locaux de se forger une avance de trois buts. Le Bleu-Blanc-Rouge n’a pas été en mesure de répondre et il a subi un troisième revers de suite et une troisième défaite en autant de matchs contre les Jackets cette saison.

Avec cette victoire, la troupe de Brad Larsen a évité l’élimination. Elle devra toutefois remporter ses huit derniers matchs en temps réglementaire et espérer que les Capitals de Washington perdent leurs neuf dernières avant la prolongation pour se faufiler au sein du tournoi printanier.

Montembeault fait de son mieux

Samuel Montembeault a cédé cinq fois sur 31 lancers devant la cage du Tricolore, mais il n’a que peu de choses à se reprocher. Il a notamment volé un but certain à Zach Werenski en deuxième période avec un arrêt de la mitaine.

Ryan Poehling a inscrit l’unique but du Canadien dans cette rencontre lorsqu’il a fait dévier un tir de la pointe de Nick Suzuki lors d’un jeu de puissance. Il s’agit de son sixième filet de la campagne. Son dernier but remontait au 17 janvier.

Elvis Merzlikins a ainsi eu la tâche assez facile pour les Jackets, lui qui n’a été mis à l’épreuve que 21 fois.

En bref

Les Jackets ont rendu hommage à Josh Anderson et à David Savard pendant un arrêt de jeu de la première période. Les deux hommes ont disputé respectivement 267 et 597 parties dans l’uniforme de l’équipe de l’Ohio. Ils en étaient à une première présence au Nationwide Arena depuis qu’ils ont quitté le club.

Le Tricolore sera de retour au Centre Bell pour affronter les Islanders de New York, vendredi, puis les Capitals de Washington, le lendemain.