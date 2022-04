GAGNON, Suzie



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Suzie Gagnon, survenu le jeudi 7 avril 2022 à Montréal, à l'âge de 65 ans.Prédécédée par sa mère Alice Gagnon et son beau-père Gino Agnoli, elle laisse dans le deuil son époux Robert Pothier, avec qui elle a partagé plus de 30 mémorables années, ainsi que sa fille, Noémie Pothier. Elle manquera également à ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel du Pavillon Camille Lefebvre (2e Est), Hôpital de Lachine pour les grands soins prodigués et leur soutien.La famille recevra les condoléances le samedi 16 avril de 12h30 à 13h30 à la :Une célébration de sa vie suivra à 13h30.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait à l'association de la Dystrophie Musculaire Canada (muscle.ca).