BLANCHET, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques Blanchet, survenu le 30 mars 2022, à l'âge de 61 ans. Il était le fils de feu Gilles Blanchet et de feu Gisèle Guimond. Il était également le frère de feu Claude Blanchet.Il laisse dans le deuil son frère Luc (sa conjointe Sylvie et leur fils Alex), ses neveux et nièces Martine, Caroline, Josée, Pierre-Luc (sa conjointe Nadja et leurs enfants Lionel et Alice), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai 2022, de 18h à 21h et le dimanche 15 mai 2022, de 9h à 11h à laLes funérailles suivront à 11h, en la salle de cérémonie de la Coopérative funéraire Curé-Poirier.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via l'avis de décès sur le site weben cliquant sur le bouton ''Visionner la cérémonie''.