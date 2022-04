ST-LOUIS née RICHARD

Marie-Reine



Le 4 avril 2022, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Marie-Reine Richard, épouse de feu Arthur St-Louis.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Chantal (John), Claude et Richard, ses petits-enfants Ryan, Martine (Charles) et Amélie (Carl), ses arrière-petits-enfants Tommy, Nathan, Lisa-Marie et Arthur, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le dimanche 24 avril 2022, de 12h à 14h, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoUne liturgie de la Parole aura lieu sur place à 14h.