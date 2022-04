[EN DIRECT] Le Dr Boileau fait le point sur l'évolution de la pandémie au Québec

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, fait le point sur l'évolution de la pandémie au Québec, alors que plus de 2000 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dans la province.

Le Dr Luc Boileau est accompagné de Daniel Parlé, sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux, et du Dr Jean Longtin, médecin microbiologiste et expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie du MSSS.

Plus de détails à venir...