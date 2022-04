Éthique à la caisse : pas plus de pouvoir pour la VG

Le ministre des Finances assure que les changements en matière d’éthique la Caisse de dépôt et placement sont déjà en place et refuse d’octroyer plus de pouvoir d’enquête à la vérificatrice générale du Québec.

Notre Bureau d’enquête révélait mercredi que la Caisse de dépôt a réalisé des prêts qui plaçaient un de ses hauts dirigeants en conflit d’intérêts.

Des documents confidentiels de Otéra Capital, la filiale de prêt commercial de la Caisse, indiquent que de son premier vice-président, Paul Chin, avait une participation personnelle dans un centre commercial de Terrebonne financé par l'organisation.

La Caisse a fait cette découverte en mai 2019, alors qu'un grand ménage sur l’éthique battait son plein à l’interne, à la suite de révélations de notre Bureau d’enquête.

À cette époque, la Caisse a décidé de ne pas rendre public le conflit d’intérêts de Paul et de camoufler l’affaire.

Selon le ministre des Finances Éric Girard, la situation de M. Chin a eu lieu avant les changements en matière d’éthique qui ont été faits par la société d’État.

« L’éthique, c’est non négociable », a premièrement affirmé le ministre, refusant de blâmer l’organisation. « Vous ne faites pas la part des choses. La situation à laquelle vous faites référence précède les changements qui ont été faits chez Otéra. »

VG veut vérifier

En mars dernier, la vérificatrice générale plaidait que la Caisse de dépôt de placement du Québec qui gère 365,5 G$ doit renforcer la protection et la détection des conflits d’intérêts, de la fraude et de la corruption liées à ses investissements.

Bien que la Caisse a amélioré ses méthodes, « des étapes clés du processus d’investissement » ne sont pas toujours réalisées en conformité avec les politiques, notamment celles relatives aux conflits d’intérêts, a rapporté la VG.

Cette dernière soulignait toutefois que ce type d’audit limitait son travail d’enquête, l’empêchant de juger de certaines pratiques ou d’exprimer des inquiétudes.

La VG ne détient pas le pouvoir d’effectuer des vérifications de performance à la Caisse, alors qu'elle peut y soumettre toute autre entité du gouvernement.

Pas son mandat

Malgré les nouvelles révélations concernant Otéra Capitale, le ministre des Finances refuse d’octroyer des pouvoirs d’enquête supplémentaires à la vérificatrice.

« Je pense que la vérificatrice générale a tous les pouvoirs dont elle a besoin pour faire son travail, elle a accès à tous les audits externes », a déclaré Éric Girard. « Les audits de performance, ce n’est pas dans son mandat. »