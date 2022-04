Faust et Yourcenar en vedette au Festival d’opéra de Québec

Faust et la première mondiale de la création Yourcenar – Une île de passions seront les œuvres phares de la 12e édition du Festival d’opéra de Québec qui se tiendra du 24 juillet au 4 août.

Une édition magnifiée versus celle de l’été dernier qui s’était déroulée avec des mesures sanitaires restrictives.

Les amateurs d’opéra découvriront en primeur, les 28 et 30 juillet, le projet Yourcenar- Une île de passions, une création du Festival d’opéra de Québec, de l’Opéra de Montréal et des Violons du Roy au Palais Montcalm.

Image tirée de Facebook, Festival d'opéra de Québec

Inspiré par la vie et l’œuvre de l’auteure Marguerite Yourcenar, l’opéra met en lumière les tensions à partir desquelles s’est construite sa vie de femme, de compagne et d’écrivaine.

Éric Champagne a composé les musiques et le livret, qui sera publié le 13 juillet, est signé par Hélène Dorion et la regrettée Marie-Claire Blais. La cheffe Dina Gilbert dirigera les Violons du Roy.

La mezzo-soprano Stéphanie Pothier se glissera dans la peau de Marguerite Yourcenar. Le baryton Hugo Laporte et la soprano Suzanne Taffot font partie de la distribution.

Présenté à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, les 29 et 31 juillet et les 2 et 4 août, l’opéra Faust, de Gounod, sera une production à grand déploiement.

«Une production d’envergure qu’on n’a pas vue sur cette scène depuis 25 ans», peut-on lire dans le communiqué de presse émis par le Festival d’opéra de Québec.

La soprano belge Anne-Catherine Gillet, qui se démarque sur les grandes scènes européennes, le ténor français Thomas Bettinger, la mezzo-soprano québécoise Sarah Bissonnette et le baryton William Desbiens sont de la distribution.

Édition francophone

La 12e édition du Festival d’opéra de Québec est consacrée au répertoire et aux créations francophones. Pour le directeur artistique Jean-François Lapointe, l’événement se positionne comme «le» festival d’opéra français en Amérique du Nord.

«Il essentiel et même primordial d’utiliser notre spécificité francophone pour promouvoir et faire découvrir l’art lyrique à Québec», a-t-il fait remarquer

Jeunesse Musicales Canada sera de retour avec une adaptation de La Veuve Joyeuse de Franz Lehàr. On retrouvera des chanteurs, dont la mezzo-soprano Klara Martel-Laroche, des comédiens et un pianiste, les 24, 26 et 27 juillet sur les planches du Théâtre La Bordée.

La princesse aux petits pois, La petite fille aux allumettes et Les habits neufs de l’empereur, trois contes d’Andersen, seront réunis lors d’une création pour toute la famille qui sera présentée le 30 juillet et 1er et 3 août à la salle Henri-Gagnon du Pavillon Casault de l’Université Laval.

Il y aura quatre chanteurs, qui joueront neuf personnages, un quatuor à cordes, un flûtiste et un pianiste qui interpréteront la musique de Jean-François Mailloux et le livret de Jean-Philippe Lavoie. La mise en scène sera de Ghislaine Vincent.

La Brigade lyrique sera de retour avec des airs d’opéras et d’opérette. Nouveauté, on retrouvera un parcours piétonnier, au cœur du centre-ville, avec cinq stations lyriques qui revisiteront des moments marquants de l’opéra à Québec.

Les billets sont présentement en vente sur le site du Festival d’opéra de Québec.