BISSONNETTE, Guy



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père Guy Bissonnette de Brossard, survenu le 3 avril dernier, à l'âge de 94 ans. Il était l'époux de feu Mme Françoise Mathieu.Il laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints: André (Madeleine), Francine (Gaston), Michel (Louise) et Jean (Suzanne), ses petits-enfants : Mathieu (Nathalie), Manuel (Mylène), Annie (Guillaume), David et Joëlle, ses arrière-petits-enfants : Alexis, Kylia, Nathan, Jeanne, Flavie et Emmanuelle, sa belle-soeur Mariette Bissonnette, son beau-frère Pierre Mathieu et sa belle-soeur Jacqueline, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Notre famille tient à remercier chaleureusement Docteure Joyal et tout le personnel du Centre d'hébergement Henriette-Céré de St-Hubert.La famille vous accueillera le dimanche 1er mai de 11h à 17h au salon de :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUne cérémonie religieuse aura lieu à 17h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.