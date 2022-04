Il y a 40 ans, le gangbang de 1982...

Comme le rappelait Antoine Robitaille hier, nous allons souligner dimanche le 40e anniversaire de la proclamation de la nouvelle Constitution canadienne.

Probablement le plus gros coup fourré jamais entrepris contre le Québec.

UN COUP D’ÉTAT TRANQUILLE

Cette Constitution, faut-il le rappeler, nous a été imposée de force.

Aucun gouvernement du Québec, fût-il péquiste, libéral ou caquiste, ne l’a approuvée ni reconnue.

On nous l’a enfoncée dans la gorge. À notre corps défendant.

Agissant comme si l’Assemblée nationale n’existait pas, et comme si le peuple québécois n’avait aucun mot à dire sur son avenir, Ottawa et les provinces se sont ligués pour nous imposer un cadre juridique qui allait encadrer toutes les lois qui allaient dorénavant être adoptées par nos gouvernements successifs !

C’est comme si on avait profité du fait que le Québec dormait pour lui enfiler une camisole de force juridique.

L’Assemblée nationale n’est pas d’accord ? On s’en fout ! Regardez ce qu’on fait avec votre opinion, on la prend, on la roule serrée et on se la fout dans le schtroumpif !

On a changé les règles du jeu pendant que vous étiez aux toilettes !

Désormais, c’est comme ça que ça va se passer, que vous le vouliez ou pas ! Toutes les lois votées par l’Assemblée nationale du Québec devront respecter la Charte des droits et libertés du Canada pour pouvoir être déclarées constitutionnelles !

Il y a eu une Révolution tranquille, au Québec ? Eh bien, le rapatriement de la Constitution de 1982 n’était rien de moins qu’un coup d’État tranquille destiné à affaiblir le pouvoir de l’Assemblée nationale.

Même pas eu besoin de tirer un seul coup de feu.

Juste sortir un stylo, et demander à la reine Élisabeth II de signer au bas d’un papier.

LA GÉNÉRATION BOF

Bref, c’est le 17 avril qu’on va souligner le 40e anniversaire de cette saloperie.

À part les vieux séparatistes, qui va déchirer sa chemise et rappeler à quel point le Québec s’est fait avoir ?

Personne.

Au contraire, les jeunes vont regarder les vieux s’énerver, ils vont hausser les épaules et dire : « OK boomer. »

Version encore plus méprisante du traditionnel « Tasse-toi mononcle ! »

(Preuve que les milléniaux détestent toute forme de discrimination, sauf celle basée sur l’âge...)

Vous voulez savoir pourquoi le PQ est sous respirateur artificiel depuis des années ?

Exactement pour ça.

Parce que ces débats constitutionnels passent 25 000 pieds au-dessus de la tête de la jeune génération.

Aujourd’hui, on est dans l’inclusion, le vivre-ensemble, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.

La philosophie rose bonbon de l’agneau qui dort paisiblement aux côtés du lion.

Surtout, pas de chicane dans ma cabane !

On croit que « Bonjour ! Hi ! » est un gage d’égalité et de respect mutuel, alors que c’est mettre sur le même pied une langue qui se bat pour ne pas mourir et une autre qui règne aux quatre coins du globe...

Trudeau père a enfermé le Québec dans un carcan juridique appelé Charte des droits.

Et Trudeau fils a terminé le travail du paternel en prenant ce carcan et en en faisant l’essence même du Canada et la religion officielle du pays.

Joyeux anniversaire...