Sur le thème « Je reviens à Montréal », le Conseil du sport de Montréal et la Ville de Montréal ont rendu hommage à une vingtaine d’athlètes et entraîneurs et entraîneuses olympiques et paralympiques ayant participé aux Jeux de Pékin cet hiver. Le Conseil du sport de Montréal soutient financièrement des centaines d’athlètes de la prochaine génération, tout en appuyant des dizaines de clubs sportifs.

Photos Pierre Paul Poulin et Pascale Vallée

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est entourée des championnes olympiques Ann-Renée Desbiens, Mélodie Daoust et Marie-Philip Poulin.

Les médaillées olympiques Chloé et Justine Dufour-Lapointe nous ont permis de vivre tellement de beaux moments.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est entourée de Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif à la Ville de Montréal, le président d’honneur Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, et la présidente du CA du Conseil du sport de Montréal, Danièle Sauvageau.

Les patineurs artistiques Marjorie Lajoie et Zachary Lagha sont entourés des entraîneurs Pascal Denis et Josée Piché.

La dynamique Marie-Philip Poulin a remporté quatre médailles olympiques, trois en or et une en argent, et sa coéquipière, la gardienne de but Ann-Renée Desbiens, a gagné une médaille d’argent et une médaille d’or.

Le médaillé en parahockey aux Jeux paralympiques Anton Jacobs-Webb est en compagnie de Jules Lefebvre, snowboard, qui participait à ses premiers Jeux.

Le patinage sur courte piste peut compter sur Alyson Charles et Danaé Blais.

Les patineurs artistiques Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen sont partenaires depuis près de 10 ans.

La soirée a été animée avec brio par l’olympienne Caroline Calvé et Bruno Gervais.