Laissons nos jeunes adultes choisir l’institution de leur choix, peu importe la langue

J’ai été très déçue de lire l’article «Non ça ne parle pas français dans les cégeps anglophones», écrit par Mia K. Bellemare publié le 8 avril 2022. Par son expérience dans un cégep anglophone, cette dernière se permet de poser des conclusions sur tous les cégeps anglophones de notre belle province du Québec.

Pourtant, si on y pense, Mme Bellemare n’a passé que quelques années (deux ou trois selon son programme pré-universitaire ou technique) dans un cégep. Je ne pense pas qu’elle soit en mesure d’évaluer tout ce qui se passe dans les cégeps anglophones. Je ne nie pas son expérience, mais je désire la nuancer.

Je suis native d’une petite ville en Mauricie. Toutes mes études ont été faites en français. Grâce à mes parents francophones, j’étais bilingue à la fin de mon primaire contrairement à la vaste majorité des étudiants et amis que je fréquentais dans ce temps. L’acquisition d’une deuxième langue a été un atout durant mes études universitaires et pour tous les emplois que j’ai occupés au cours de ma vie.

Des profs et des étudiants qui parlent français sur le campus

Depuis 2007 j’enseigne dans un cégep anglophone de la belle région de l’Estrie. J’en ai donc vu passer des étudiants au cours de mes 15 années de carrière. La réalité dans mon milieu est que la moitié (sinon plus) des enseignants de mon cégep sont bilingues. À chaque session, il y une grande proportion de mes étudiants qui sont francophones. Ces derniers ont non seulement fait le choix de poursuivre leurs études au cégep, mais de le faire dans une langue seconde (parfois même leur troisième langue). Pourquoi faire cela? Parce que parfaire leur anglais leur tient à cœur. Je leur lève mon chapeau! Il faut être très courageux pour s’inscrire dans un programme et relever le défi d’obtenir de bonnes notes tout en le faisant dans une autre langue. Parce qu’il ne faut pas se le cacher, la cote R n’est jamais bien loin dans leur esprit puisque c’est cette dernière qui déterminera s’ils peuvent accéder au programme universitaire de leur choix.

Est-ce la même chose dans tous les cégeps anglophones? Je ne peux vous répondre puisque je n’y travaille pas. Mais j’espère que vous pouvez voir qu’il y a une grande différence avec ce que Mme Bellemare a décrit dans son article : sur notre campus, on entend parler l’anglais et le français sans compter d’autres langues.

Je tiens aussi à noter, que le reste de notre population étudiante (i.e. anglophones et allophones) ne se contente pas que de parler l’anglais. Au cours de leur DEC, ils doivent déjà suivre des cours de français et interagir avec un bon nombre d’étudiants francophones.

Projet de loi 96

Je me permets maintenant de vous partager mon opinion face à l’application du projet de loi 96 aux cégeps anglophones. Je pense qu’il est naïf de penser que nous allons réussir à faire parler tout le monde en français en appliquant la loi aux cégeps anglophones. Si pendant les 18 premières années sa vie une personne n’a pas été capable d’apprendre le français en passant par notre milieu scolaire, le sera-t-elle plus pendant les 2-3 années de son DEC? Il est prouvé que l’apprentissage d’une ou plusieurs langues se fait beaucoup plus facilement lorsque l’on est jeune. Et puisque le primaire et une partie du secondaire n’entrent pas en compte dans le calcul de la côte R, ne serait-il pas mieux de s’assurer que nos jeunes apprennent le français à ce niveau au lieu de leur ajouter un autre facteur de stress et d’angoisse au cégep?

Laissons nos jeunes adultes choisir l’institution de leur choix, peu importe la langue, pour leurs études collégiales et universitaires. Prenons le temps d’identifier et d’étudier les facteurs qui influencent la langue parlée avant de se lancer dans un remaniement de la scolarisation de la future génération.

Geneviève Dufresne-Martin

Fière enseignante d’un programme pré-universitaire dans un cégep anglophone