Le grand patron de Maple Leaf Sports and Entertainment veut acheter Chelsea

Le propriétaire de Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), Larry Tanenbaum, souhaite acquérir la formation anglaise de Chelsea, car il va joindre ses efforts à ceux du copropriétaire des Celtics de Boston Stephen Pagliuca dans cette tentative d’achat.

Selon un communiqué diffusé mercredi et dont le site The Athletic a obtenu copie, Tanenbaum – président du conseil des gouverneurs de la NBA – et son partenaire espèrent mettre la main sur l’équipe de la Premier League ayant dû être mise en vente en raison des sanctions imposées à son propriétaire, l’oligarque russe Roman Abramovich, après l’invasion de l’Ukraine.

«Larry est une personne de classe mondiale. Il est hautement considéré au sein de l’ensemble de la communauté sportive et son expérience dans la gestion d’organisations de sport, ainsi que sa vision à long terme et son expertise relative à la construction civile, constituent des atouts formidables pour notre groupe», a commenté Pagliuca, ajoutant que le True Blues Consortium, un regroupement de partisans fondé par l’ancien capitaine de Chelsea John Terry, soutient également sa candidature.

Certains adversaires de renom se retrouvent devant Tanenbaum et ses partenaires. Parmi eux, il y a le propriétaire des Cubs de Chicago, Tom Ricketts. Une autre candidature a été soumise par un consortium comprenant un propriétaire des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly. L’autre rival dans ce processus est mené par l’ancien président de Liverpool et de British Airways, Martin Broughton.

Tanenbaum est à la tête de MLSE qui possède les Maple Leafs, les Raptors et le Toronto FC.