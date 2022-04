Les cocktails météo ont compliqué les opérations de déneigement à Québec

Le bilan des opérations de déneigement à Québec pour la saison 2021-2022 a été marqué par un nombre exceptionnellement élevé de cocktails météo, ce qui a rendu la lutte contre les éléments de dame Nature plus difficile.

• À lire aussi: Ajout d'une clause «carburant»: plus cher pour se faire déneiger l'an prochain

• À lire aussi: Nids-de-poule: «On n’est pas en panique du tout», affirme l’administration Marchand

• À lire aussi: Prix du carburant, les profits des déneigeurs fondent

Au total, on rapporte 22 cocktails météo pour la saison contre 10 à 15 ces dernières années.

«Les opérations ont été plus nombreuses, les conditions plus difficiles et la fréquence des averses plus grandes, ce qui a parfois causé des inconforts dans la population», a reconnu Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif responsable de l’entretien des voies de circulation à la Ville de Québec.

M. Lachance attribue néanmoins une note de 75% pour l’ensemble des opérations de déneigement et il reconnait que le processus est en constante amélioration.

De fait, en mars dernier, la Ville a reçu 3 664 plaintes et demandes d’intervention contre 951 en mars 2021.

La météo changeante et l’hiver tardif a donné du fil à retordre aux équipes de déneigement. Québec a reçu environ 300 centimètres de neige au sol cet hiver, soit une saison moyenne en la matière.

Ces précipitations se sont concentrées en février et mars, deux mois qui ont également été relativement froids. Alors que l’hiver avait connu un début lent, les opérations de déneigement se sont multipliées en fin d’hiver, générant beaucoup de nuits d’enlèvement et de sorties en grattage en peu de temps.

Les cocktails météo ont également eu une incidence sur les coûts du déneigement. Pour les secteurs entretenus en régie, la Ville a notamment utilisé deux fois plus de tonnes de pierres abrasives que l’an dernier, soit plus de 25 000 tonnes, comparé à environ 12 500 l’an dernier. Même chose pour le chlorure de sodium, dont plus de 20 000 tonnes ont été épandues comparativement aux plus de 14 000 tonnes de la saison précédente. À ceci s’ajoutent l’augmentation du coût du carburant, pour lequel il y aura un ajustement aux contrats des entrepreneurs, l’ajout d’heures de location de machinerie, d’heures pour les camionneurs artisans et une plus grande quantité de neige transportée dans les dépôts à neige. L'impact sur le budget de la Ville sera connu plus tard.