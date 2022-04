LUSINE poursuit sa croissance

Le créateur de la marque de mobilier LUSINE ouvrira les portes de sa troisième boutique, vendredi, le 15 avril, au 1195, rue Taillon à Québec où l’entreprise installera également son siège social, un atelier de développement de produits ainsi qu’un centre de distribution.

Ce projet d’envergure, qui a nécessité un investissement de 2 M$, s’inscrit comme un tremplin pour l’entreprise. Avec son plan de croissance, elle vise à développer la marque en se lançant à la conquête de nouveaux marchés.

Le nouvel espace de 70 000 pieds carrés est situé dans L’Arsenal Saint-Malo, une bâtisse historique du patrimoine québécois où l’on fabriquait des cartouches lors de la Deuxième Guerre mondiale pour le gouvernement canadien. LUSINE redonnera vie à ce lieu qui était inoccupé.

«On est là pour propulser notre plan d’affaires. D’ici 2025, on veut être bien établi à Montréal avec des points de vente et un centre de distribution et on a des visées pour le reste du Canada et les États-Unis d’ici 2030», a partagé Mathieu Bouchard, président-directeur général de LUSINE.

Modèle hybride

L’entreprise se définit comme une marque de mobilier, plus qu’un fabricant de meubles.

«On n’est pas un fabricant standard. On n’est pas un détaillant non plus qui vend juste des produits qu’il achète. On se positionne plus comme une marque de mobilier», a ajouté M. Bouchard.

Photo courtoisie

LUSINE développe et fabrique plus de 50% des produits présentés dans ses boutiques et sur le Web. C’est pour répondre à une demande sans cesse grandissante que LUSINE adopte présentement un modèle hybride de développement, de fabrication et de sous-traitance pour certaines étapes de la conception des produits.

Nouveaux actionnaires

LUSINE annonce également l’arrivée de deux actionnaires soit Nicolas Bouchard, fondateur de DuProprio et Michel L’Heureux, président de Ginkgo Capital et Valro, société immobilière. MM. Bouchard et L’Heureux étaient déjà des investisseurs dans LUSINE.

La nouvelle boutique présentera encore plus de variétés de produits pour compléter l’offre de ses deux destinations déjà existantes à Québec.