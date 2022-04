Martin St-Louis se voit clairement à Montréal en 2022-2023

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, doit encore composer avec l’étiquette de pilote intérimaire, mais ses visées sont très claires : il veut le titre en permanence.

Au cours de son point de presse matinal précédant le match contre les Blue Jackets de Columbus, l’instructeur a répondu à une question à ce propos. Le Tricolore avait encore neuf rencontres à disputer d’ici la fin de la saison avant celle de la soirée et, même si de nombreux observateurs s’attendent au retour de St-Louis à la barre de l’équipe en 2022-2023, tout reste à confirmer par le directeur général Kent Hughes et le vice-président exécutif des opérations hockey Jeff Gorton. Et l’heure de décider approche, sauf que St-Louis semble bien sûr de ses moyens.

«On m’a embauché pour terminer la saison et mon objectif est de revenir. Je ne vois rien qui m’empêcherait d’être de retour l’an prochain», a-t-il mentionné aux médias.

Depuis son arrivée avec le Bleu-Blanc-Rouge le 9 février, l’ancien attaquant a conservé une fiche de 12-12-4. Sa formation occupe l’avant-dernier rang du classement général de la Ligue nationale.