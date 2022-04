Misons sur des solutions à long terme face à la pénurie enseignante

La pénurie de personnel dans nos écoles fait encore les manchettes depuis quelques semaines.

Plusieurs solutions à court terme peuvent être envisagées afin d’aider ceux et celles qui font le choix de venir prêter main-forte au réseau scolaire. Les nombreuses embûches et le manque d’accompagnement en début de pratique sont des freins au recrutement et à la rétention de personnel enseignant dans les écoles.

Former et accompagner les enseignants « non qualifiés » aidera le réseau à court terme, mais cela ne peut pas constituer en soi une solution durable. Un peu comme nos routes, on peut bien « patcher » ici et là, mais cela n’est pas viable à long terme.

Revoir la formation universitaire

Deux études, l’une publiée en 2006, soulignaient que la majorité des enseignants en début de carrière considéraient qu’ils étaient mal préparés à certains aspects de la profession d’enseignant. Cette statistique est alarmante ! Est-ce qu’on tolérerait que près de la moitié de nos futurs médecins se disent mal préparés à traiter leurs patients à la sortie des rangs universitaires ?

Pour commencer, nous pourrions revoir les modalités de la formation universitaire des futurs enseignants et la qualification qui en découle.

1. Ramener le baccalauréat à trois ans, permettant ainsi aux finissants d’intégrer le réseau scolaire plus rapidement.

2. Offrir la possibilité d’une quatrième année, axée sur la recherche et l’innovation pédagogique, menant vers une maîtrise en enseignement. Si la formation d’avocat, qui comporte trois ans d’études et environ un an de travail pratique, mène à un titre de maître, pourquoi ne serait-ce pas le cas en enseignement ?

Tous ne sont pas égaux

Alors que certains pays d’Europe exigent une maîtrise pour enseigner dans les écoles publiques, vu notre grave pénurie, ce n’est pas envisageable ici. Nous pouvons par contre revoir certains paradigmes quant à l’embauche et à la rémunération des enseignants.

Un peu comme pour les infirmières, où nous trouvons différents grades, comme « auxiliaire », « clinicienne » et « praticienne », chacun exigeant un niveau de formation différent et ayant des conditions de travail et salariales différentes, on pourrait implanter des grades enseignants, comme « non qualifié », « tolérance », « bachelier » et « maître », par exemple, chaque grade reflétant une formation et une expérience différentes et impliquant des conditions de travail qui lui sont propres.

Comment peut-on justifier qu’un enseignant non légalement qualifié obtienne les mêmes conditions de travail que celui qui a un baccalauréat en enseignement ?

L’idée que tous les enseignants doivent avoir des conditions de travail identiques à travers la province était certes utile à la fin des années 60, à l’époque des « maîtresses d’école », mais cette époque est révolue. Les fédérations syndicales devront adapter leur vision de la profession en fonction de cette nouvelle réalité du milieu enseignant. Tous les enseignants ne sont pas égaux, il faut donc que les conditions de travail le reflètent. Si nous voulons encourager la relève enseignante à s’inscrire dans les facultés universitaires et à se perfectionner en cours de carrière, il faut rendre cet effort plus alléchant à long terme.

La pénurie d’enseignants peut être résorbée avec des solutions à court terme ainsi qu’avec une vision à long terme de la profession, mais cela nécessite une ouverture réelle à des changements de mentalité et de pratique de la part des acteurs du réseau. Lorsqu’on exige du changement, il faut être prêt à changer.

La prochaine génération d’élèves québécois mérite mieux. Qu’attendons-nous pour agir ?

Simon Landry

Enseignant de la région métropolitaine