Montréal: un octogénaire porté disparu dans Rosemont

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 81 ans porté disparu dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Dinh Thiet Hoang a été vu pour la dernière fois mardi vers midi quitter son domicile à bord d’un véhicule de marque Toyota Corolla 2011 gris immatriculé J99 BNC.

Les enquêteurs disent craindre pour la santé et la sécurité de l’octogénaire qui peut avoir des problèmes d’orientation, a indiqué le SPVM.

S’exprimant en français et en vietnamien, M. Hoang mesure 1,68 m, pèse 60 kg et a les yeux et les cheveux noirs, a-t-on précisé.

Toute personne ayant de l'information sur cette disparition peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.