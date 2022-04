«On était à plat» -Martin St-Louis

« Je vais devoir regarder le match de nouveau et essayer de trouver quelque chose. Pour l’instant, rien ne me vient en tête, a lancé l’entraîneur-chef du Canadien, sur un ton tout de même calme. Il n’y avait pas d’urgence dans notre jeu. »

Une observation qui était flagrante au cours de la première période. Vingt minutes au cours desquelles, le Tricolore n’a tiré que quatre fois en direction d’Elvis Merzlikins.

« On a été à plat durant tout le match. En troisième période, on a connu de meilleurs moments en territoire offensif, mais c’est difficile de courir après le match », a soutenu St-Louis.

Résultat, le Canadien a accordé au moins cinq buts dans un match pour la 27e fois de la saison. Il s’agit d’un record d’équipe peu enviable. La troupe du Lavallois a abaissé l’ancienne marque de 26 qui tenait depuis l’hiver 1983-1984.

« On a causé beaucoup de revirements, a poursuivi St-Louis. On ne gère pas la rondelle de la bonne façon. Parfois, ce sont des revirements d’exécution. Les idées sont bonnes, mais l’exécution fait défaut. Habituellement, l’équipe qui commet le plus de revirements est celle qui a le plus de difficulté à gagner un match. »

Mentalement épuisés

Avec cette défaite, le Canadien s’est incliné sept fois à ses neuf dernières sorties.

« sLes Blue Jackets ont bien joué, ils ne nous ont pas donné beaucoup d’espace. Il faut leur donner crédit. Par contre, on ne peut pas se présenter juste dans les matchs plus faciles. D’ici la fin de la saison, il faut trouver une façon de se présenter et de s’attendre à des matchs difficiles. Ce soir, c’était un match difficile pour les gars. On était à plat. »

Même si les joueurs prétendent le contraire, une fatigue semble s’être installée au sein de la troupe après le regain de vie insufflé par l’arrivée de St-Louis.

Une tendance que le principal intéressé à lui-même remarqué.

« Je pense que cette équipe est fatiguée mentalement. Ça paraissait ce soir », a admis St-Louis.

« Je le comprends. Les joueurs ont traversé une saison difficile. Il y a eu un changement d’entraîneur. Je leur en demande énormément. Je veux instaurer un paquet de nouvelles choses. Ça en fait beaucoup à gérer mentalement, a-t-il convenu. Ils auront une journée de congé demain. Ils pourront penser à autre chose et seront prêts les deux matchs du week-end.

Les Islanders et les Capitals rendront visite, coup sur coup, au Tricolore. Carey Price obtiendra-t-il enfin son premier départ de la saison ? Lui seul le sait.