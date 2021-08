Pour des activités parfaites pour la famille, direction le Parc olympique de Montréal!

Destination familiale par excellence, le Parc olympique de Montréal regorge d’activités pour tous les goûts et tous les âges. De quoi combler à la fois la marmaille, les parents et les grands-parents cet été!

La métropole est réputée – ici et à l’international - pour son abondance de restaurants, commerces et divertissements en tous genres. Les activités qu’il est possible de faire dans son Parc olympique sont moins connues des Montréalais et touristes. Pourtant, elles valent le détour!

Cet été, entrez donc dans la cour des grands et prenez part aux événements et activités proposés au Parc olympique de Montréal, situé entre la rue Sherbrooke Est et l’avenue Pierre-de-Coubertin.

Vous avez des doutes? Voici un top 5 d’activités convaincantes à découvrir:

Îlots76: là où les enfants lâchent leur fou

Au pied de la Tour de Montréal, près du Biodôme, se trouve Îlots76, une zone familiale où il est possible de manger, se désaltérer et se reposer. Les parents peuvent aussi se prélasser dans les chaises Adirondack tout en jetant un œil sur la marmaille qui évacue son énergie dans les jeux d’eau ou les nombreux jeux gonflables, dont un en forme de Stade olympique!

Planchodrome Vans: tout le monde est bienvenu!

Le planchodrome Vans du Parc olympique de Montréal n’est pas réservé qu’aux professionnels de la planche à roulettes ou aux adolescents. Les personnes de tout âge sont invitées à venir tester leurs habiletés. Il est même possible de louer son équipement et de suivre des cours sur place avec la Boutique Rollin.

Nomad Bloc: 140 pieds linéaires de plaisir

Nomad Bloc est un centre d’escalade pour les débutants et les experts qui ne nécessitent aucun équipement. Son bloc de 15 pieds de haut permet des parcours variés sur plus de 140 pieds linéaires... de quoi faire travailler ses muscles et son agilité! Et n’ayez crainte, l’expérience est totalement sécuritaire...quoique les possibles courbatures du lendemain sont hors de leur contrôle!

Pour en avoir plein les yeux et les oreilles

L'Orchestre symphonique de Montréal

L’Esplanade du Parc olympique est aussi un lieu idéal pour les événements. D’ailleurs, du 3 au 5 septembre et du 1er au 3 octobre, Les Premiers Vendredis reviennent sous forme de parcours gourmand. En plus des nombreux kiosques et comptoirs de restauration, les visiteurs pourront profiter de l'immense Stéréo Desjardins où plusieurs artistes s'y produiront.



Le 9 septembre, c’est le chef Rafael Payare accompagné de l’Orchestre symphonique de Montréal qui offriront une performance gratuite d’œuvres musicales mythiques telles que Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Prenez part à ces deux événements musicaux!

Cure de jouvence pour l'Observatoire de la Tour de Montréal
Le Parc olympique
Le centre sportif du Parc olympique

Montréal ne manque pas de divertissement en été. Pour une journée (ou une semaine!) bien remplie, pensez à vous rendre au Parc olympique. Vous trouverez tout pour divertir la marmaille et passer du bon temps en famille.