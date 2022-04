Un duo redoutable

Le terme « désavantage numérique » ne s’applique peut-être pas tout à fait aux attaquants Nathan Gaucher et Pier-Olivier Roy des Remparts de Québec.

On avait pensé à « situation lors de laquelle ils évoluent avec un patineur en moins mais qui ne les empêche pas de menacer offensivement ». Mais ce serait trop long.

Enfin ! On va réfléchir à autre chose...

Toujours est-il que ça n’a pas nécessairement été un « désavantage » pour le duo jusqu’ici cette saison. Avant les matchs de mercredi, Gaucher et Roy venaient au premier rang de la LHJMQ pour les points en infériorité numérique, avec huit chacun.

Dans le cas de Gaucher, il a inscrit cinq buts et trois passes en pareille situation, alors que Roy a marqué trois fois et récolté... cinq passes.

« Un désavantage numérique, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas marquer. C’est la mentalité qu’on a, a expliqué Gaucher mercredi. On a beaucoup de vitesse et c’est ce qui nous permet de causer des revirements. Souvent, en avantage numérique, les gars sont installés et un peu plus relax et nonchalants et c’est comme ça qu’on prend avantage. Notre but est de leur nuire pour causer des revirements. »

Les Mooseheads y ont goûté

Le dernier but du duo en désavantage numérique est survenu vendredi dernier, à Halifax. Dès la mise au jeu, Gaucher a récupéré la rondelle et battu de vitesse l’attaquant Jordan Dumais utilisé à la ligne bleue, avant de s’amener à deux contre un et de refiler la rondelle à Roy, qui a complété dans un filet ouvert.

« Nathan est tellement un joueur rapide et complet qu’il crée de l’espace pour tout le monde, a louangé Roy. Souvent, il bat deux ou trois joueurs de vitesse et j’ai aussi une bonne vitesse donc je suis capable de le suivre. Souvent, on a besoin d’un peu d’espace pour en prendre avantage. »

Structure

Le no 8 des Remparts estime que les succès qu’il connaît avec Gaucher leur donnent la confiance d’essayer des choses même s’ils évoluent avec un homme en moins.

« Sans dire qu’on triche, des fois on prend une chance offensivement et si ça ne marche pas, on a la vitesse et le sens du jeu pour revenir et savoir où se positionner. C’est rendu naturel, on ne se pose plus de questions. On y va comme on le sent et, souvent, ça apporte de l’offensive. »

Satisfait du brio de ce duo, Patrick Roy assure toutefois qu’il n’est pas plus permissif sur la structure défensive de l’équipe en pareille situation avec eux qu’avec les autres.

« On veut être agressifs mais, en même temps, on a une structure qui doit être en place sinon on va se faire découdre. Ce qui est important, c’est de mettre de la pression sur l’adversaire en entrée de zone et, à partir de ce moment, si on récupère la rondelle, on a la vitesse pour contre-attaquer parce qu’eux sont immobiles et nous en mouvement. »

Il ne cache toutefois pas que le duo Gaucher-Roy est une arme intéressante à avoir, particulièrement en vue des séries imminentes.

« C’est sûr qu’avant le match, l’entraîneur adverse doit mettre en garde son avantage numérique. Peut-être que ça peut les rendre plus nerveux en entrée de zone parce qu’ils ne veulent pas se faire prendre. Chose certaine, ça peut déranger. »

Ne rien tenir pour acquis malgré la bonne séquence

Bien que son équipe ait joué du bon hockey dans les dernières semaines, Patrick Roy ne tient rien pour acquis à l’approche des séries éliminatoires.

Après neuf victoires de suite, les Remparts ont subi un premier revers en dix matchs dimanche, contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Ils occupent actuellement le premier rang du classement général de la LHJMQ, conjointement avec les Islanders de Charlottetown, qui comptent eux aussi 87 points. Ces derniers ont toutefois l’avantage, puisqu’ils ont disputé 58 parties, contre 59 pour les Diables rouges.

Fin de semaine chargée

Ces derniers reprendront l’action ce soir, alors que les Olympiques de Gatineau seront en visite à Québec. Vendredi, ce sont les Wildcats de Moncton qui seront de passage, alors que les Remparts termineront leur fin de semaine de travail par un match à Shawinigan contre les Cataractes.

« J’ai aimé ce que j’ai vu de notre groupe lors du dernier voyage dans les Maritimes. Lors du dernier match [à Saint-Jean], on avait toutes les excuses possibles et, après neuf victoires de suite, on aurait pu prendre ça à la légère. Ç’a été tout le contraire et j’en suis fier. Par contre, je serai prudent dans mes commentaires parce que, oui, on est content, mais ce n’est pas garant de ce qui peut se passer dans le futur. »

Pour Zachary Bolduc, les Diables rouges sont déjà entrés en mode séries.

« Ça clique, la chimie est bonne. Quand on a la chance de pratiquer, on se pousse. On essaie de pratiquer en mode séries et ç’a un effet sur la façon dont on joue. Dimanche, on a vu qu’on pouvait jouer avec n’importe qui dans la ligue. On avait voyagé de nuit et on s’était couché à 3 h du matin alors qu’on jouait à 15 h. Les chances n’étaient pas de notre côté, mais on a réussi à jouer un bon match. »

Soirée spéciale vendredi

Vendredi, à l’occasion de la visite des Wildcats de Moncton, les Remparts en profiteront pour souligner la conquête de la coupe Memorial de 2006 dans le cadre des festivités entourant le 25e anniversaire de la renaissance de l’équipe.

Pour l’occasion, quelques anciens membres de l’organisation, dont Cédrick Desjardins, Simon Courcelles et Joey Ryan, seront présents. Angelo Esposito devait quant à lui prendre également part aux festivités, mais un test positif à la COVID-19 le forcera à rester chez lui.

« C’est un peu l’objectif pour nous cette année de remporter la coupe Memorial. Ce sera une belle expérience pour moi, mais je pense que ça va en être une pour nos jeunes aussi », a réagi Patrick Roy.