Un Océanic décimé pour affronter le Titan

RIMOUSKI | La liste des blessés continue de s’allonger dans le camp de l’Océanic de Rimouski qui sera privé de cinq joueurs réguliers en raison des blessures pour son affrontement de jeudi face au Titan à Bathurst.

Déjà privé des attaquants Xavier Cormier et Alex Drover et du défenseur Charles Côté avant les matchs du week-end dernier, voilà que le défenseur Zachary Lessard et l’attaquant Julien Béland sont tombés au combat lors des deux affrontements face aux Cataractes de Shawinigan. Le premier se rapproche d’un retour au jeu, mais ce sera plus long dans le cas de Béland.

« Heureusement, il n’y a pas de fracture, mais on parle d’une absence en semaines. C’est une lourde perte. C’est un des meilleurs de la Ligue pour forcer l’adversaire à commettre des revirements avec son échec avant. Ce n’est pas pour rien qu’il jouait avec Cormier et Verreault même si c’est une recrue de 18 ans », a commenté son entraîneur, Serge Beausoleil.

Deux joueurs affiliés en uniforme

Avec tous ces absents, l’Océanic utilisera deux joueurs affiliés face au Titan, soit le défenseur Cory MacGillivray et l’attaquant Alexandre Blais. MacGillivray a effectué sept présences à son premier match en carrière dans la LHJMQ, dimanche dernier à Shawinigan. « C’est un joueur qui se déplace bien et qui a une bonne première passe. Comme son équipe junior A est éliminée, il restera dans l’entourage de l’équipe », a précisé Serge Beausoleil, pour qui il n’est pas question de précipiter un retour au jeu dans le contexte où il n’y a pas vraiment d’enjeu au classement pour l’Océanic qui est pratiquement assuré du 5e rang de l’association de l’Est avec une avance de sept points et deux matchs en mains sur Halifax au 6e rang et un retard de neuf points sur le 4e rang détenu par les Sea Dogs.

L’objectif de l’Océanic est d’utiliser les neuf derniers matchs de la saison régulière afin de se préparer pour les séries et de voir les blessés guérir d’ici là.

Hamrla devant le filet

Serge Beausoleil a confirmé que c’est Patrik Hamrla qui sera le gardien partant face au Titan, lui qui a excellé en relève à Gabriel Robert dimanche dans la remontée de son équipe vers la victoire à Shawinigan et qui avait aussi été très bon vendredi à domicile face à ses mêmes Cats.

Mine de rien, l’Océanic compte maintenant trois marqueurs de 20 buts en Cormier (26), Luka Verreault (20) et William Dumoulin (20). Preuve que l’attaque est bien balancée, sept autres joueurs ont 10 buts ou plus, Frédéric Brunet, Drover, Béland, Alexander Gaudio, Jacob Mathieu, Cam Thomson et Ludovic Soucy.