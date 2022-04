Un premier cas d’influenza aviaire confirmé au Québec

Un premier cas d’influenza aviaire du sous-type H5N1 a été détecté dans un élevage à Saint-Claude, en Estrie, a confirmé l’entreprise Canards du Lac Brome.

«Dès la confirmation du cas mardi, l’entreprise a proactivement mis le site en quarantaine et a immédiatement communiqué avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui supervise les activités sur place», a indiqué l’entreprise par voie de communiqué, mercredi.

Par précaution, l’entreprise a également placé son site d’élevage de Knowlton en quarantaine.

La direction de Canards du Lac Brome dit collaborer avec les spécialistes de l’ACIA et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de «lutter contre la maladie et endiguer rapidement les risques de propagation».

«Des mesures de biosécurité rigoureuses ont été mises en place, comme le nettoyage et la désinfection d’équipements, de chaussures et de pneus des véhicules, le tout sous la supervision du personnel de l’ACIA», a-t-on précisé.

Selon l’ACIA, des cas de cette nouvelle grippe aviaire ont déjà été confirmés en Ontario et dans les Maritimes, mais il s’agit du premier cas confirmé dans un élevage de volaille de la Belle Province.