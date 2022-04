150 $ de plus par mois pour un bungalow

Les Québécois sur le point d’acheter un bungalow de 500 000 $ pourraient devoir payer près de 150 $ de plus par mois pour éponger les hausses d’hypothèques qui s’en viennent, prévient une courtière immobilière.

• À lire aussi: D’autres hausses à prévoir, prévient la Banque du Canada

« On pouvait acheter une maison de 500 000 $, avec une mise de fonds de 50 000 $, à un taux fixe de cinq ans de 3,59 % à 2268 $ par mois, mais on peut s’attendre à ce que ce taux bondisse bientôt à 4,2 %, ce qui coûterait un bon 148 $ de plus par mois », estime Anna Estephan, courtière indépendante, à Candiac.

Or, d’après Anna Estephan, qui a été courtière hypothécaire dans une grande banque avant de se lancer dans l’immobilier, une nouvelle pression financière risque de faire mal bientôt aux premiers acheteurs.

« Les gens qui achètent des propriétés entre 200 000 $ et 500 000 $, avec un revenu familial entre 50 000 $ et 80 000 $, seront les premiers touchés », analyse la courtière immobilière d’expérience.

« Avec les hausses des prix de l’immobilier et les hausses des taux, ça deviendra quasiment impossible pour eux », va-t-elle jusqu’à dire.

25 $ de plus par 100 000 $

Pour Luigi Iafrancesco, conseiller en prêts hypothécaires à la Banque Nationale, l’effet devrait se faire sentir dans un mois, donc la hausse du taux directeur annoncée hier ne se fera pas palpable au prochain paiement, mais à l’autre ensuite.

« La hausse d’un demi-point de pourcentage équivaut essentiellement à 25 $ de plus par paiement mensuel pour chaque tranche de 100 000 $ de prêt », souligne-t-il.

Le conseiller rappelle que des pénalités s’appliquent quand on « brise » une hypothèque, par exemple quand on vend la maison.

Comme les pénalités sont moindres avec un taux variable, il recommande « absolument » à ceux qui pensent peut-être vendre d’ici cinq ans d’y aller avec cette option.