À quoi servent les vignettes pour handicapés?

Cet hiver, par une journée de neige abondante et de froid intense, alors que je me stationnais devant ma banque après avoir fait quatre longues fois le tour du bloc avant de trouver une place libre, au même moment, une personne apparemment en bonne santé physique se stationnait dans l’espace réservé aux détenteurs de vignettes. Je l’ai regardée marcher, et rien ne laissait supposer que cette personne souffrait d’un handicap. Y aurait-il un marché noir pour ça aussi ?

M.N. B.

Méfiez-vous de porter, sans raison et à l’aveugle, un jugement de valeur. Un handicap n’est pas nécessairement visible à l’œil nu. Et pour obtenir une telle vignette, il faut avoir « un handicap qui occasionne une perte d’autonomie ou qui compromet la santé et la sécurité lors des déplacements de courtes distances qui ne nécessitent pas l’usage d’un véhicule. »