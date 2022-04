ArcelorMittal: des hausses salariales pour les travailleurs de Coteau-du-Lac

La cinquantaine de travailleurs de l’usine d’ArcelorMittal de Coteau-du-Lac, en Montérégie, ont signé un nouveau contrat de travail qui comprend des hausses salariales et une bonification de leur régime de retraite.

L’accord a été ratifié par 84 % des employés de l’usine pour une augmentation de 27 % de leur salaire sur six ans et une amélioration de 26 % de leur régime de retraite. Un jour férié et une journée de congé de paternité supplémentaires ont aussi été ajoutés.

«Nous sommes très heureux de ce nouveau contrat. Les membres ont envoyé un message très clair à la compagnie en nous donnant à l’unanimité un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun. Cela nous a donné l’élan pour amener l’employeur à délier les cordons de sa bourse», a indiqué jeudi par communiqué le président de l’unité syndicale membre de la section locale 2008 du Syndicat des Métallos, Benoit Marleau.

«J’aimerais aussi saluer les confrères et consœur d’ArcelorMittal à Contrecœur et Longueuil qui ont ouvert le chemin avec leur grève en février dernier», a-t-il précisé.