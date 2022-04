«Ça va être difficile dans les urgences pour les deux prochaines semaines»

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, prévient, en mêlée de presse jeudi, que la situation sera «difficile» dans les urgences de la province au cours des deux prochaines semaines.

Cette situation est notamment due au nombre d’employés qui sont absents.

«Moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c’est qu’on a quand même 13 000 employés du réseau qui sont absents», dit-il.

M. Dubé soutient toutefois que «jusqu’à maintenant, ça tient bien le fort».

Le ministre invite cependant les Québécois à «ne pas prendre de risques inutiles» à l’approche du long congé de Pâques.

«Ce qui arrive en ce moment, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans les RPA qui vont venir dans les urgences et souvent, ces gens-là, si ils sont malades, on n’est pas capables de les retourner tout de suite, donc ça cause en plus un engorgement», explique-t-il.