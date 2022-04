Élections françaises: Ce qu'il faut savoir sur les programmes de Macron et Le Pen

Le président sortant a terminé en tête du premier tour avec 27,84% des suffrages exprimés face à Marine Le Pen qui a récolté 23,15% des voix selon le décompte officiel final. Emmanuel Macron, ayant accès à un réservoir de voix moins important que lors de la précédente campagne présidentielle, reste tout de même le favori pour le scrutin final.

Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril en France métropolitaine, et le dimanche 23 en outre-mer et dans les bureaux des Français de l’étranger comme ici à Montréal et Québec.

En cas de réélection, Emmanuel Macron a annoncé vouloir porter une centaine de mesures variées lors de la présentation de son programme le 17 mars.

Quant à Marine Le Pen, qui a adouci son image et a pu compter sur son rival Éric Zemmour pour humaniser davantage sa candidature, elle a annoncé vouloir porter un programme rassembleur.

Toutes leurs propositions peuvent être consultées sur leurs sites de campagnes et dans de nombreux documents résumant ces dernières.

Voici l’essentiel du programme de Macron et de celui de Le Pen.

MACRON

Environnement

Renforcer la stratégie d’atteinte de la carboneutralité en 2050;

Imposer une taxe carbone européenne et planifier, par secteurs et territoires, une taxe carbone française;

Construire six centrales nucléaires et mettre à l’étude huit autres pour renforcer la part de l’énergie propre en France;

Accroître l’importance de l’éolien avec 50 nouveaux parcs d’ici 2050;

Accélérer la rénovation environnementale des logements et le remplacement des véhicules polluants par des véhicules propres.

Économie

Baisser les droits de succession, les impôts et supprimer certaines redevances comme celle audiovisuelle;

Repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans;

Atteindre le plein emploi en 5 ans pour «l’indépendance de la France»;

Conditionner le versement du revenu de solidarité (ou RSA, une allocation qui assure un niveau minimum de revenu pour les personnes sans ressources) à un engagement de consacrer 15 à 20h par semaine à une activité menant à l’insertion professionnelle;

Investir fortement dans l’infonuagique, le métavers et l’intelligence artificielle.

Société

Améliorer la représentativité des diverses couches de la société française par la tenue accrue de grands débats et une réforme des institutions;

Accélérer la modernisation des écoles et de la recherche par une meilleure rémunération et offrir une plus grande liberté aux établissements scolaires dans la constitution de leur projet d’éducation;

Accroître la lutte pour l’égalité hommes-femmes et contre toutes les formes de harcèlement par plus d’accompagnement, de sensibilisation et d’éducation;

Mettre en place une convention sur la fin de vie pouvant mener à une légalisation de l’aide médicale à mourir;

Accroître le réinvestissement dans les hôpitaux et la santé et mettre fin aux déserts médicaux grâce à de «supers» infirmiers ou pharmaciens.

Sécurité, justice et immigration

Renforcer les effectifs de police et de gendarmerie, et mettre en place un système de plaintes en ligne;

Mettre en place une force d’intervention républicaine pour les quartiers dits sensibles;

Recruter plus de 8500 magistrats et personnel judiciaire pour renforcer l’action de la justice, mettre fin aux déserts judiciaires, et faciliter les traitements de procédures;

Conditionner les titres de séjours supérieurs à 4 ans à un examen de français et à une insertion professionnelle efficace;

Expulser plus facilement les étrangers troublant l’ordre public, renforcer l’accueil des dissidents, des combattants de la liberté et des lanceurs d’alerte, refonder le droit d’asile.

Relations internationales

Poursuivre l’objectif de 2% du PIB comme dépenses militaires et moderniser complètement les armées d’ici 2030;

Renforcer la présence française dans l’OTAN face à la nouvelle situation de la guerre en Ukraine;

Porter une stratégie d’investissements dans les politiques communes européennes telles que la défense ou la politique énergétique commune;

Renforcer les moyens facilitant la vie des Français à l’étranger, moteur de l’influence française à l’international;

Renforcer la défense des intérêts de la France par une présence accrue dans les relations internationales.

LE PEN

Environnement

Démanteler progressivement les parcs éoliens existants et arrêter les projets en cours;

Investir massivement dans l’hydro-électricité et l’hydrogène et continuer la relance de l’énergie nucléaire;

Assurer des conditions dignes de fin de vie aux animaux dans les abattoirs et interdire l’abattage sans étourdissement;

Remettre la paysannerie au centre de la protection des campagnes et garantir aux agriculteurs un prix respectueux de leur travail;

Utiliser les normes de production française pour limiter l’importation de produits agricoles et en réduire leurs coûts.

Économie

Baisser drastiquement la taxation des produits de première nécessité comme l’essence et l’électricité;

Renationaliser les autoroutes pour permettre une réduction du coût de 15% des déplacements longue distance;

Lancer un grand emprunt national à 2% d’intérêt pour financer des investissements massifs dans divers domaines comme les infrastructures;

Créer un fonds souverain français puissant pour augmenter la capacité à épargner et la vitalité du régime des retraites;

Mettre en place le patriotisme économique et la préférence nationale pour rapatrier la production de richesse en France.

Société

Ne pas augmenter l’âge de départ à la retraite;

Éradiquer «l’idéologie islamiste» du territoire français et interdire la diffusion publique de ces idéologies;

Interdire le port du voile dans l’espace public;

Supprimer l’enseignement des cultures d’origines et augmenter le rôle de l’école comme vecteur d’assimilation;

Instaurer un mécanisme de référendum d’initiative citoyenne et le vote à la proportionnelle.

Sécurité, justice et immigration

Mettre fin à l’immigration de peuplement et au regroupement familial;

Supprimer le droit du sol et limiter l’accès de la nationalité selon des critères de mérites et d’assimilation;

Instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre en cas de violences;

Établir une perpétuité réelle, augmenter le nombre de magistrats, augmenter le nombre de places en prison, réduire les possibilités d’aménagements de peines;

Mettre en place une politique prioritaire de «sécurité partout et pour tous».

Relations internationales